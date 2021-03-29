吸金3.8億造加密島被控詐欺 新加坡長江集團：指買島是事實

律師王韻茹代表長江集團發聲明強調「買島是事實」。（辰豐聯合法律事務所提供）

2021/03/29 12:42

〔記者錢利忠／台北報導〕新加坡長江集團台灣分公司被控以投資開發澳洲大克佩爾島，2年來涉嫌對外吸金3.8億元，台北地檢署今年2月發動搜索及約談，該集團台灣分公司董事長楊耀福等7人，訊後各以5至50萬元不等金額交保。對此，長江集團跨海提出聲明，指買島是事實，為維護集團聲譽，將對當初獲集團授權並全權負責相關業務的台灣分公司前執行長吳阮弘提告。

先前因不在台灣而未到案的吳阮弘，曾透過律師代為發表聲明表示，因案件尚屬偵查階段，不便說明相關情節，媒體大肆渲染「本人落跑出境，恐遭通緝」，是未經查證的烏龍報導，已嚴重侵害本人名譽及信用，強調絕無任何落跑閃躲，並將親往調查單位說明始末。

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新加坡長江集團則聲明表示，檢方日前偵辦新加坡長江集團購買澳洲大克佩爾島一案，外界盛傳該投資是「騙局」，新加坡魏朝公司與旗下長江控股公司委託律師發出嚴正聲明澄清，整起交易確實存在。

聲明指出，新加坡長江集團投資開發澳洲大克佩爾島，並發行虛擬貨幣「長江玉幣」，打造新一代加密島，但長江集團在台北的總部日前遭台北地檢署搜索，並被控違反銀行法與詐欺。外傳整起買賣根本是「騙局」，引起長江集團母公司魏朝公司高層的震怒與抗議，特地委託律師發出聲明強調，新加坡魏朝公司確實自2017至2018年間，開始與澳洲政府進行島的談判及買賣業務，並於2018年10月間，與澳洲政府簽訂買賣合約並進入實際交易程序。

聲明還提及，有關該交易的現況，因為部分商業條件未能滿足，導致目前整起交易案尚無法順利完成交割，但有關魏朝公司買島、交易是真實發生的事實，交易過程也確實存在，並有相關文件足以佐證，絕非外界所謠傳是騙局一場。

該聲明中另指出，有關長江玉幣發行的部分，是依照魏朝公司註冊所在國家新加坡當地法律，及新加坡所屬普通法系國家相關法令，長江玉幣的發行屬於合法業務，至於玉幣在台灣的交易或使用是否違背法令，己委請台灣律師協助深入了解台灣的法治環境。有關長江玉幣的發行，魏朝公司與長江控股一向都是基於信任專業人員，即長江控股在台灣的前執行長吳阮弘所提出的專業意見與規劃，並授權由吳阮弘負責一切。

聲明強調，如今長江玉幣發行的業務被報導為違法業務並遭到司法偵辦，魏朝公司感到意外。魏朝公司除願意、也靜待台灣司法機關調查，釐清案情外，並明確表達，如果因為吳阮弘的行為而造成魏朝公司與長江控股的損害，魏朝公司將委請台灣律師，對吳阮弘先生提起民、刑事的告訴。

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