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    詐團也來蹭「鮭魚之亂」台南婦人以團購理由被騙15萬

    刑事局同時公布本週網路解除分期高風險賣場。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局同時公布本週網路解除分期高風險賣場。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/03/28 15:24

    〔記者姚岳宏／台北報導〕騙徒也來蹭「鮭魚之亂」！台南市30歲林姓家管日前接獲來電顯示開頭出現「+」字號電話，對方稱是某購物平台App的客服人員，指她曾過買冷凍食品鮭魚片，但其工作人員不小心將訂單輸入成團購選項，要她依客服指示取消訂單，林女陸續以網路銀行匯了5筆、共15萬餘元到不同銀行帳戶，才驚覺不對勁，至鄰近派出所報案。

    無獨有偶，另名60歲戴姓婦人也曾於今年1月在網路賣場購買1隻鱘龍魚，當日即接獲自稱網路賣場客服人員來電告知戴女，因系統設定錯誤，被勾選到須一次團購10隻鱘龍魚選項，但有77折優惠，戴女覺得家中人數不多，想跟對方取消訂單。

    沒想到後來又接獲假冒銀行人員來電，宣稱一定要在當日24時前取消，要求要前往ATM操作才能解除扣款，戴女依指示前往ATM操作後發現帳戶餘額變少，才知道自己遭詐騙，打去165報案，共損失3萬元。

    刑事警察局表示，民眾使用網路電子商務服務時，一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分，聽到「操作ATM」、「誤設為團購訂單」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡」等詐騙關鍵字就要提高警覺。

    同時應牢記ATM沒有任何解除扣款或設定功能，陌生人打電話要求操作ATM絕對就是詐騙；此外詐騙集團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「+」字號，代表為境外來電，慎防有詐！有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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