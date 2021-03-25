「台北市刑大大隊長」來電 高雄婦嚇到發抖險失200萬

假冒台北市刑大大隊長之名詐婦200萬，還恐嚇「偵查不公開」，保七成功阻詐。（記者黃良傑翻攝）

2021/03/25 09:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名75歲陳姓婦人神情緊張到台銀鳳山分行，手中握著字條又不斷的發抖，表示要申請網路銀行轉帳，引發行員、襄理的注意，立即通報派駐台銀的保七員警瞭解，適時阻詐200萬元，婦人表示，自稱台北市警局刑警大隊長「陳明君」指她個資遭盜用，涉及刑案、洗錢，要她將帳戶設定網路銀行轉帳，將帳戶內的200萬元轉交給法院保管，不然所有的錢都會 被法院凍結，還會被管收坐牢，警方告訴她「老梗」詐騙。

保七今天指出，詐騙集團還利用「偵查不公開」的話術，令被害人不得張揚，絕對不能向任何人說這些錢是要交給法院的，不然會罪加一等，還詐騙她如有行員、警察詢問會不會電腦，一定要回警「會」，避開銀行、 警員查證，否則涉及「偵查不公開」，罪加一等，婦人因怕忘記，把假警察交代的事項，全都寫在字條上，令真警察看後哭笑不得，只能好言相勸。

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詐騙集團以陳婦的個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，假台北市刑大之名，電話詐騙被害人自稱是「台北市政府警察局刑警大隊大隊長陳明君」，陳婦第一次接到這樣的電話，心裡非常的恐懼害怕，日前依照詐騙集團指示，前往台銀鳳山分行申請辦理網 路銀行轉帳時，因為神情十分緊張，手中握著字條又不斷的發抖。

保七員警看到老太太手中握著字條，上面寫著「大隊長」、 「案件編號」、「110」等等關鍵字，立即阻止老太太辦理網路銀行轉帳 的設定，並不斷拿出案例向老太太耐心解釋說明，老太太才說她根本 就不會電腦，才恍然大悟被騙了，十分感謝保七員警與台銀人員幫他 守住這 200 萬的辛辛苦苦工作一輩子所存下的養老金，全案交由轄區派出所續繼追查幕後詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假冒台北市刑大大隊長之名詐婦200萬，還恐嚇「偵查不公開」，保七成功阻詐。（記者黃良傑翻攝）

假冒台北市刑大大隊長之名詐婦200萬，還恐嚇「偵查不公開」，保七成功阻詐。（記者黃良傑翻攝）

假冒台北市刑大大隊長之名詐婦200萬，還恐嚇「偵查不公開」，保七成功阻詐。（記者黃良傑翻攝）

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