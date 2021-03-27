「女兒要裝修房子！」 8旬老翁領錢槓警察 還好保住39萬

八旬廖姓老翁遇詐，提領39萬元現金交付前，還好基隆市警一分局忠二路派出所巡佐張志忠（左）不斷勸阻，才保住廖翁存款。（記者林嘉東翻攝）

2021/03/27 11:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我女兒要裝修房子！」八旬老翁昨到銀行提款39萬給女兒修房子，面對行員好說歹說就是不信；警方獲報趕抵才驚覺遇到詐騙集團，不斷向警員道謝：「謝謝你們保住我僅有的存款！」

基隆市警一分局忠二路派出所於前天下午接獲報案稱，轄內愛三路二信銀行有名廖姓老翁欲提領39萬現金，可能遇到詐騙集團，行員不斷勸阻，廖翁就是堅持提領，還說：「我女兒要裝修房子，你們不要管！」行員只好打電話向警方求助。

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巡佐張志忠立馬趕抵詢問廖翁提款原因，廖翁才娓娓道來，剛剛接到女兒電話，女兒從電話那頭說要裝修房屋需要一筆費用，他才想把僅存的39萬元提給女兒。

張員一聽就是詐騙伎倆，見廖堅信不移見招拆招，詢問廖女兒電話後去電查證。

廖翁接過女兒電話才知女兒根本沒打給他，是詐騙集團假冒女兒打來騙他，還好行員、警員聯手阻擋，保住他的存款。

廖翁連忙感謝，｢這39萬元是我僅存的積蓄，要是被騙光，不知日子要如何過。」

警一分局長楊效宜呼籲，現今詐騙集團手法花樣百出，假借家人名義、貨到付款等方式讓民眾陷入陷阱，民眾接到類似電話一定要冷靜，不可以被對方牽著走，可向附近派出所或撥打165專線詢問。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

八旬廖姓老翁遇詐，提領39萬元現金交付前，還好基隆市警一分局忠二路派出所巡佐張志忠熱心勸阻，保住廖翁存款。（記者林嘉東翻攝）

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