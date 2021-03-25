台詐團「假公安」騙中國人得手上億 洗錢水房、海外詐欺機房被搗破

警方查扣中國銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

2021/03/25 15:35

〔記者邱俊福／台北報導〕中國一家投顧公司會計去年間遭「假公安」詐騙上億元，中國公安單位發現詐欺轉帳水房在台灣後，協請我方偵查，刑事局偵七大隊第二隊經循線追查，先在新北市汐止區搗破代號「深海大聯盟」的轉帳水房，逮捕郭等4人，今年又在馬來西亞查獲詐欺機房，逮2名話務手，上週二將其遣返回台，警方清查該集團共涉及至少40起詐騙中國民眾案件，金額高達近1.3億元。

刑事局表示，109年6月間，中國一家投顧公司會計遭假公安詐騙2670萬元人民幣，約台幣1.1億元，中國公安單位據報後，經調查詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP部分，都在台灣，立即將相關情資，交由我方協助偵辦。

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警方專案小組經透過跟監、埋伏蒐證，確認該轉帳水房隱身於新北市汐止區的住宅，去年10月13日遂前往搜索，查獲以郭、林、陳、蘇等4人所組成代號「深海大聯盟」的轉帳水房，查扣中國銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物，將郭等4人移送檢方偵辦。

專案小組經持續清查該轉帳水房相關金流的網路銀行轉帳IP位於馬來西亞，因此協請馬來西亞警方協助追查，今年1月29日破獲周、陳等2人的2處小型詐欺機房，並查扣筆記型電腦、手機、無線網路行動分享器等相關贓證物。

當中，周嫌在4年前曾在多明尼加從事詐欺機房被逮遣返回台，事後偷渡前往中國，再搭機赴馬來西亞繼續繼續重操舊業，遭檢方通緝。周、陳2嫌於本月16日遣返回台，目前尚在隔離中，隔離完畢後，將直接逮捕，移送檢方偵辦。

郭男等4人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

周、陳等2人遣返回台。（記者邱俊福翻攝）

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