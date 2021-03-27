菜鳥警夾娃娃成癮 租下機台練技巧慘被懲戒

懲戒法院判租機台的莊員申誡薄懲。（記者吳政峰攝）

2021/03/27 19:22

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市警局中和分局莊姓菜鳥警員夾娃娃成癮，去年甚至在轄內租下一組機台練習技巧，卻因同時供人付費玩，與顧客發生糾紛，遭到檢舉非法經營商業，中和分局因而將他函送懲戒法院審理。雖然莊員稱只是熱愛夾娃娃，所以租機台自我精進技巧，至今仍屬虧損狀態，但懲戒法院認定他的行為易使民眾有警察不專心公務的觀感，日前判申誡，可上訴。

莊員熱衷夾娃娃成癮，去年6月起，在中和區連城路的夾娃娃店內，以每半年1萬2000元的代價租下一台夾娃娃機練習技巧，同時供人付費夾娃娃。莊員精進技巧後，從他人的機台內夾出不少禮品，接著把禮品放在自己的機台內，供客人夾取。

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沒想到有一名客人所夾的商品卡在洞口，接著又持續投錢到「保證取物」的門檻，該名客人認為洞口的商品加上保證取物的商品應該有兩件，要求莊員給予，但莊員只願意給一件，雙方爆發口角。

該名客人得知莊員是警察，氣得檢舉，中和分局此時才知道他在外租機台營利，調查後認定莊員違反公務員不得兼職的規定，決議函送懲戒法院。

莊員表示，從警僅兩年，去年想加強玩娃娃機台技巧，而又不想為此花費太多金錢，乃向店家承租擺設一部娃娃機，用以磨練自己玩娃娃機的技巧，扣除租金及相關成本後，屬未獲利虧損狀態，主觀上並無經營商業意思，亦不知承租擺設娃娃機台的行為，違反公務員服務法「不得經營商業」規定。

懲戒法院指出，莊員行為足使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散之不良觀感，損害政府信譽，惟考量其僅承租擺設娃娃機一部，且時間非長，違失情節尚非重大，評議後判申誡薄懲。

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