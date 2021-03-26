啥咪! 夾娃娃時撞機台詐欺判刑

高雄陳姓男子到娃娃機店夾洗衣球，他邊夾邊撞機台，被判詐欺有罪。圖為娃娃機內示意圖，與此新聞事件無關。（記者黃佳琳攝）

2021/03/26 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台街頭林立的娃娃機店，經常可見夾客邊玩邊用身體推撞機台，以利將夾物丟入取物口，因為有投幣，這種行為不構成竊盜，沒把機台弄壞也不構成毀損，以致被眾多夾客視為取物捷徑。但最近一名夾客踢到鐵板，台主提告後，高雄地院法官認定推撞機台是「以不正方式取物」，觸犯詐欺罪的「非法由收費設備取財罪」，判夾客拘役十五日。

大力推撞 7分鐘夾4組洗衣球

判決書指出，被告陳姓男子和黃姓友人，去年十月七日晚間到高雄市三民區一家娃娃機店，鎖定近來最受玩家喜愛、幾乎每家娃娃機店都有擺放的「洗衣球」為標的，趁夾子剛夾到商品或夾子歸位，商品已移動的瞬間，用身體大力推撞機台，如此可讓商品易於掉入取物口，也可藉此造成商品互相碰撞而落到取物口。

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陳男於短短七分鐘內就夾到四組洗衣球（每組市價約一百元），由黃男協助取出洗衣球。蕭姓台主事後檢視監視器畫面，發覺陳男用身體撞機台，提告毀損、竊盜等罪；他出庭稱，僅去年十、十一月間，就被人以「衝撞法」取走超過百組各式商品，害他每天損失逾萬元。陳男則辯稱，只是為了增加取物機率去撞機台，不是搞破壞。

以不正方式取物 犯非法取財罪

法官認為，夾取商品應靠玩家瞄準的精確度和利用夾具控制商品技巧，另商品大小、擺放位置等也有關聯，但陳男以身體撞擊機台，即使未必能使商品直接掉落洞口，也可能讓商品因撞擊他物而掉落洞口，或因而移動至接近洞口、或較易夾取的位置，此舉在主觀上有「以不正方式取物」，使機台運作喪失公平性，雖不算竊盜也無法證明有毀損，但觸犯「非法由收費設備取財罪」，將他判拘役十五日、可易科罰金。

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