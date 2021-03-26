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    把16歲女當洩慾對象 狼繼父遭判賠50萬

    新竹縣陳姓男子將繼女當成洩慾對象，法官審理後判陳男需賠償50萬元。（情境照）

    新竹縣陳姓男子將繼女當成洩慾對象，法官審理後判陳男需賠償50萬元。（情境照）

    2021/03/26 14:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子見未滿16歲繼女小美（化名）長得婷婷玉立，竟趁機多次猥褻、性侵得逞，事後小美不甘被繼父當成洩慾對象，憤而向新竹地院訴請精神賠償80萬元，法官審理後判陳男需賠償50萬元。

    小美指控，2017年陳男與母親結婚，隔年就離婚，共同居住在新竹縣竹北市住處，2016年7月她國二升國三暑假期間，陳男趁她熟睡而不能抗拒之際，將手伸入內衣內撫摸胸部，直待她醒來轉身迴避才停止。2017年4月間，陳男趁她母親及弟弟外出購物，而與她獨處機會，將她性侵得逞，此後又陸續性侵多次。

    小美說，繼父的行為已侵害她身體、貞操及性自主決定權，對她身心造成莫大損害，更讓她受到精神上苦楚，而陳男身為繼父，未能妥善盡照護，無視其年紀尚幼，性自主權尚未成熟發展之際，為滿足個人私慾，違反人倫綱常，多次猥褻、性交，顯已將她當作發洩性慾對象，對她身心靈造成難以抹滅的傷害，因此請求賠償精神慰撫金80萬元。

    法官調查，全案刑事部分已判刑4年6個月，陳男明知小美未滿16歲，且身為家庭成員，竟仍趁其熟睡或獨處之際，先後1次乘機猥褻、4次性交得逞，顯已侵害身體、貞操及性自主權決定權，且屬情節重大，陳男所為已造成被害人心理上難以磨滅陰影，受嚴重精神痛苦，最後判賠50萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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