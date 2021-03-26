疑行動電源爆炸！五股男子手掌碎成十多塊 剩1根食指

新北五股重劃區內一處大樓今天凌晨傳出疑因行動電源爆炸，釀成陳姓男子左手幾乎遭炸斷，只剩一根食指，消防到場協助送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2021/03/26 08:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北五股驚傳疑似行動電源爆炸，導致一名男子左手掌幾乎遭炸斷，只剩下食指及部分手掌連結，消防到場時，發現斷掌碎成十餘塊，連忙將男子送醫，勘驗現場也發現行動電源碎裂，因陳姓傷者當時要到廚房煮東西，獲報之初，被害人與女友還以為是氣爆，意外發生原因仍待釐清。

這起意外發生在今天凌晨1時許，五股新五路三段一處大樓，27歲陳姓男子與28歲王姓女友在16樓住處準備休息，當時他要到廚房煮東西，突然發生意外，男子遭遇爆炸後，左手幾乎遭炸斷，他疼得倒地，女友則連聲安撫並慌張報案，指稱懷疑氣爆釀禍。

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消防、警方到場，先將幾乎斷掌的陳男送醫，經了解，陳男與女友當時如常互動，沒有爭吵，但陳男要去廚房煮東西時，突然發生意外，遭受突如其來爆炸，兩人都很錯愕，消防員到場為受傷陳男處置時，女友在旁不斷安撫，並陪同送醫。

據透露，消防、警方到場時，現場已無火煙跡象，無法確定是何種物品爆炸，只剩下斷掌碎塊及四散小碎片。

蘆洲警分局偵查隊長陳冠宇也到場，經鑑識人員勘驗，發現沒有爆裂物跡象，只有行動電源物品的碎片，因爆炸嚴重碎裂，只剩下殘骸，雖排除爆裂物導致，仍待會同消防釐清爆炸及起火原因。

新北五股重劃區內一處大樓今天凌晨傳出疑因行動電源爆炸，釀成陳姓男子左手幾乎遭炸斷，只剩一根食指，消防到場協助送醫。（記者吳仁捷翻攝）

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