翁茂鍾登廣告反擊 立院時力黨團籲司委會盡速啟動調閱小組

富商翁茂鍾登廣告反擊，立法院時力黨團籲司委會翁案調閱小組盡速啟動。（立院時代力量黨團提供）

2021/03/25 20:47

〔記者吳書緯／台北報導〕富商翁茂鍾涉及不當接觸司法檢調警人員，立法院司法委員會日前成立翁茂鍾案調閱小組。而翁茂鍾今天大動作登報紙廣告反擊，要求不要不分青紅皂白就入人於罪，也對慘遭波及的朋友感到抱歉。立法院時代力量黨團則批翁茂鍾登廣告「嚴重顛倒是非」，呼籲立院司委會應盡速啟動調閱小組，開始進行文件調閱工作。

立法院司法及法制委員會3月11日成立「審檢調警人員涉及翁茂鍾案重創司法信任案真相調閱專案小組」，由民進黨立委黃世杰擔任召集人，會中並通過運作要點，運作期間從當日起至5月31日，經小組決議得延長之。

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立院時力黨團今晚聲明指出，《中國時報》大篇幅半版刊載翁茂鍾先生專訪報導，以及大篇幅的廣告，廣告主題「真相不可混淆，人格不容汙衊」，細述在石木欽及眾多法檢調警軍人士都有涉入司法醜聞弊案及採購弊案、諸姓銀行經理之死冤案等，是嚴重顛倒是非，誤導社會大眾等等一事。

時力黨團指出，立法院司法委員會應盡速啟動已通過調閱辦法的翁茂鍾案調閱小組程序，開始進行文件調閱工作，也請調偵辦27本「百官行述」筆記本，對於涉案法檢調警軍人士及其他未揭露部分，有關觸犯「貪污治罪條例」的罪責，用最嚴肅的態度進行偵辦。

另外，時力黨團說，建請立院司委會調閱小組可依「憲法」第67條第2項「立法院得設各種委員會。各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」以及「立法院各委員會組織法」第8條，及立法院委員會議事前例，邀請翁茂鍾到會陳述並回答相關問題，公開接受核驗。

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