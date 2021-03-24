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    開站3個月賭資達3億 基警破獲線上簽賭網站

    警詢後將蕭姓主嫌等人移送地檢署偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

    警詢後將蕭姓主嫌等人移送地檢署偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/03/24 10:54

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局近期接獲情資顯示，北部有一處大型簽賭站轉型利用網路進行簽賭，且去年12月網站剛成立就湧入大批賭金，直至今年3月，已達3億賭資。基隆警方近期見時機成熟，偕同刑事局第九大隊，兵分8路分別前往蕭姓主嫌家中及機房，將犯嫌及證物帶回，詢後依涉犯賭博罪嫌，移送地檢署偵辦。

    警方調查，蕭姓主嫌每週都會接受六合彩、今彩簽注賭金約500萬元，為規避查緝，直接將簽賭方式改為網路簽賭；網站從去年12月開始經營，下注賭資已達3億，蕭男本身獲利也高達600萬元，其經營規模為基隆警方近期查緝到的最大宗賭博案件。

    警方於3月16日至22日期間，持8張搜索票分別前往蕭姓主嫌8個據點查緝，分布在基隆、台北、新北及桃園地區，共起出電腦、點鈔機、監視器、六合彩簽單及模擬槍等證物，詢後將蕭姓主嫌等人，移送法辦。

    此外，警方也配合警政署執行「全國同步查緝賭博」、「打擊洗錢及地下通匯」暨「阻斷轉帳水房」專案行動三合一專案，期間共查獲賭博犯罪計偵破職業賭場4件18人、六合彩簽賭5件6人、網路賭博4件8人及公共場所賭博2件5人，共計15件37人；洗錢及地下通匯犯罪共計偵破5件10人、不法洗錢金額約2754萬元。

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物。（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物（記者吳昇儒翻攝）

    警方從蕭姓主嫌的據點中起出電腦、簽單、現金等證物（記者吳昇儒翻攝）

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