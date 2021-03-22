跨國簽注站返台避疫情 五大足賽獨攬中國賭客

地下非法運動彩簽賭網站起出的攬客手機。（記者蔡宗勳翻攝）

2021/03/22 12:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上警分局日前蒐報地下非法運動彩簽賭網站情資，經鍥而不捨追查、蒐證，確認不法機房隱藏台南市北區某大樓，於3月20日會同台南市警察局幹員持搜索票攻堅破獲該簽賭網站，逮捕丁姓主嫌及14名負責「攬客」工作人員，並查扣電腦主機、筆電共40台、行動電話103支等相關證物，訊後依賭博罪嫌移送偵辦。

據了解，藏身大樓內的非法運動彩簽賭網站，門禁森嚴，幹員事先查證掌握狀況，帶著破壞器材連破兩道鐵門，犯嫌們無所遁形，只能束手就擒。

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警方調查，原在菲律賓馬尼拉經營運動彩賭博網站的丁姓嫌犯，因菲律賓武漢肺炎疫情嚴峻，於去年9月間返台，該簽賭網站上游聯繫人於去年11月間告知在台開設同性質的簽賭網站，找丁某擔任負責人管理該簽注站，丁嫌受命後，於去年11、12月間成立「T.G通路網」（中文意指淘金網），目前該網站有2000多位會員，全都是中國人民，賭注也以人民幣計算。

「T.G通路網」賭博以五大足球賽事為主，包括以英超（英格蘭足球超級聯賽）、義甲（義大利足球甲級聯賽）、德甲（德國足球甲級聯賽）、西甲（西班牙足球甲級聯賽）、法甲（法國足球甲級聯賽）等，以每場次比賽得分結果為輸贏準據，該簽賭網站經營迄今3個月，下注金額已達人民幣5024萬餘元。

水上分局指出，台灣近來發生幾起重大治安事件，常與簽注站、賭債糾紛有關，這案除依賭博罪嫌移送偵辦，並將擴大追查該簽賭站集團成員及幕後主持人有無黑道勢力，以徹底斷絕黑幫重要經濟來源，並掃除地下網路運動彩簽賭之歪風。

地下非法運動彩簽賭網站起出電腦犯罪工具。（記者蔡宗勳翻攝）

地下非法運動彩簽賭網站嫌犯移送偵辦。（記者蔡宗勳翻攝）

地下非法運動彩簽賭網站嫌犯移送偵辦。（記者蔡宗勳翻攝）

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