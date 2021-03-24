內幕》中國立訊入股宣德爆內線交易 2高層各500萬交保有原因

立訊精密。（資料照，彭博）

2021/03/24 10:44

〔記者錢利忠／台北報導〕中國立訊精密打入蘋果供應鍊後，一度威脅最大代工廠鴻海的地位，時任中國立訊財務總監的台灣立訊負責人葉怡伶，卻在立訊入股連接器供應商宣德一案中涉嫌內線交易，與時任宣德董事蔡建偉一同提早買進宣德，擬制性獲利共370萬元；據悉，2人庭訊時避重就輕，台北地檢署諭令2人各500萬元交保後，已給2人時間思考是否認罪。

據了解，針對當初提早進場買進宣德股票的客觀事實，葉、蔡2人庭訊時均未否認，但尚未承認買股行為涉及內線交易；因該案發生於9年多前，2人對於當時買股等財務操作，有諸多決策的細節仍待回憶釐清，檢方訊後給予2人「好好想想」的空間，諭令2人交保。

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根據證券交易法有關內線交易罪的罰則，可處3年以上、10年以下徒刑，得併科1千萬元以上、2億元以下罰金；倘若不法所得達1億元以上，則可處7年以上重刑，得併科2500萬元以上、5億元以下的鉅額罰金。

由於2人的不法所得合計僅約370萬元，尚未達1億元以上加重其刑的標準，若在檢方偵查期間自白，且自動繳交全部犯罪所得，依證交法第171條規定，可減輕其刑，若其認罪並幫助檢方查獲其他共犯，甚至可減輕其刑至2分之1。

據悉，檢方考量2人對於客觀事實均未否認，且其涉內線交易的不法所得，尚未達到加重其刑的重罪標準，昨已對2人「曉以大義」，諭令2人交保後，擇期將再傳喚2人到庭，確認2人有無認罪的意願。

檢調調查，2012年8月至9月間，蔡男涉嫌於入股案的重大訊息公布前，以旗下的立康公司帳戶提早買進宣德股票1千多張，依檢方所推估的內線交易區間，認定其擬制性獲利約70萬元；葉女則以台灣立訊的公司帳戶買進宣德約2千餘張，擬制性獲利約300萬元。

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