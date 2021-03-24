為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    內幕》中國立訊入股宣德爆內線交易 2高層各500萬交保有原因

    立訊精密。（資料照，彭博）

    立訊精密。（資料照，彭博）

    2021/03/24 10:44

    〔記者錢利忠／台北報導〕中國立訊精密打入蘋果供應鍊後，一度威脅最大代工廠鴻海的地位，時任中國立訊財務總監的台灣立訊負責人葉怡伶，卻在立訊入股連接器供應商宣德一案中涉嫌內線交易，與時任宣德董事蔡建偉一同提早買進宣德，擬制性獲利共370萬元；據悉，2人庭訊時避重就輕，台北地檢署諭令2人各500萬元交保後，已給2人時間思考是否認罪。

    據了解，針對當初提早進場買進宣德股票的客觀事實，葉、蔡2人庭訊時均未否認，但尚未承認買股行為涉及內線交易；因該案發生於9年多前，2人對於當時買股等財務操作，有諸多決策的細節仍待回憶釐清，檢方訊後給予2人「好好想想」的空間，諭令2人交保。

    根據證券交易法有關內線交易罪的罰則，可處3年以上、10年以下徒刑，得併科1千萬元以上、2億元以下罰金；倘若不法所得達1億元以上，則可處7年以上重刑，得併科2500萬元以上、5億元以下的鉅額罰金。

    由於2人的不法所得合計僅約370萬元，尚未達1億元以上加重其刑的標準，若在檢方偵查期間自白，且自動繳交全部犯罪所得，依證交法第171條規定，可減輕其刑，若其認罪並幫助檢方查獲其他共犯，甚至可減輕其刑至2分之1。

    據悉，檢方考量2人對於客觀事實均未否認，且其涉內線交易的不法所得，尚未達到加重其刑的重罪標準，昨已對2人「曉以大義」，諭令2人交保後，擇期將再傳喚2人到庭，確認2人有無認罪的意願。

    檢調調查，2012年8月至9月間，蔡男涉嫌於入股案的重大訊息公布前，以旗下的立康公司帳戶提早買進宣德股票1千多張，依檢方所推估的內線交易區間，認定其擬制性獲利約70萬元；葉女則以台灣立訊的公司帳戶買進宣德約2千餘張，擬制性獲利約300萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立訊入股爆內線交易 宣德：對公司財務業務無重大影響
    2021/03/22 20:57

    立訊入股爆內線交易 宣德：對公司財務業務無重大影響
    中國立訊入股宣德爆內線交易獲利370萬 檢調搜索約談2人
    2021/03/22 16:05

    中國立訊入股宣德爆內線交易獲利370萬 檢調搜索約談2人

    兩指標挑美股基金
    大股東拋售 立訊股價爆跌40％
    2021/03/16 15:47

    大股東拋售 立訊股價爆跌40％
    內線交易？宋恭源全撇清 女密友單雅文扛責認「偷聽電話」買股
    2021/03/09 18:26

    內線交易？宋恭源全撇清 女密友單雅文扛責認「偷聽電話」買股
    社會今日熱門
    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」
    2021/03/23 17:58

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議
    2021/03/23 15:07

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴
    2021/03/23 13:49

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播