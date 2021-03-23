為討1500萬元控「悍妻」 妻反嗆：你跆拳道黑帶

為討1500萬元控妻「悍妻」，法官以證據不足駁回訴求。（記者鄭淑婷攝）

2021/03/23 20:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市何姓男子與妻子在網路認識不到1年就結婚，結婚前、後何男陸續將保單及現金共1500萬餘元轉至妻子名下，2019年間卻以妻子太過兇悍，還曾持菜刀砍傷他為由，向桃園地院提告要求妻子返還1500萬元，何妻則駁斥，何男只是不想履行婚前協議才「自導自演」，更何況他身高180公分、跆拳道黑帶，她150公分的身材難以傷得了他，因無證據證明何妻有持刀砍夫，法官駁回何男訴求。

何男指控，結婚前、後陸續將4張價值共906萬元的保單及636萬元現金轉給妻子，豈料，妻子婚後毫無感恩之心，稍有不順就對他嚴厲責罵、羞辱，2019年12月某日凌晨，他正在幫寵物清洗，妻子不滿他做不好，持菜刀砍傷他手臂內側，還恐嚇他「等下到醫院不要亂說話，若讓別人知道是我砍傷你，信不信我在你身上製造更多傷口？還有你血滴在我拖鞋上是怎樣，想報復我嗎」。

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何男指控，事隔2天妻子又對他言語辱罵「眼睛沒用就把眼睛戳瞎！雙手不會做事就把手砍了！做事不會動腦就把頭砍掉」，害怕妻子會再度傷害他，他跑到派出所求助，不滿妻子多次對他傷害、恐嚇，決定提告討回過去所給她的1500萬餘元。

何妻則駁斥所有指控，質疑丈夫根本是不想履行婚前協議，才會持刀劃傷自己手臂，企圖製造被害假象並以此撤銷贈與，而她身高僅150公分，丈夫180公分且是跆拳道黑帶，她根本難以持刀砍傷他手臂，且當天接近跨年夜，丈夫還曾傳訊關心要否一起跨年，若有持刀砍他還會如此嗎，名下保單及現金也是依婚前契約合法取得。

法官傳訊相關證人及何男住處監視器畫面、就醫紀錄等證據，認為無積極證據證明何男手臂傷勢是何妻所為，2人跨年對話也與遭砍後常情不符，且雙方確實有簽立婚前協議書，因此駁回何男訴求。

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