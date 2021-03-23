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    首頁　>　社會

    新北消防局師徒制授業儀式 打火兄弟當場操戰技

    延續消防師徒魂！新北市消防局第三大隊今天在大隊部舉辦師徒制授業儀式，第三大隊長黃弟勝（中左）、教育訓練科長楊勝閔（中右）見證儀式。（記者吳仁捷翻攝）

    延續消防師徒魂！新北市消防局第三大隊今天在大隊部舉辦師徒制授業儀式，第三大隊長黃弟勝（中左）、教育訓練科長楊勝閔（中右）見證儀式。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/03/23 13:23

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市擁有全國最多400餘萬人口，消防救災任務繁重，新北消防局今年計有110名2019年特考班結訓人員分發下單位，第三大隊今天為21名菜鳥消防員舉辦別開生面的師徒制授業儀式，由資深消防員師傅替徒弟們戴上安全帽、帽帶，各分隊指派經驗豐富的「業師」擔任指導師傅，教授徒弟們執行勤業務，透過前輩們的適時指導；經驗傳承，讓他們及早適應消防工作，果敢、安全執行消防勤務。

    新北市消防局第三大隊今起一連兩天舉行「新進消人員師徒授業」，21名消防菜鳥們（含七名女性）經6週保長坑訓練中心職前訓練，上月底分發至第三大隊，今天的授業典禮在大隊長黃弟勝、教育訓練科長楊勝閔見證下，由師傅對菜鳥們戴上消防帽、扣環，象徵從今起師傅除關懷職場生活作息，也給予全方位指導傳承各項救災知識、技能及救災經驗。

    授業儀式後，師傅們也提出考驗，讓菜鳥消防員展現受訓成果，初生之犢們演練火災搶救及緊急救護等戰技作，臨危不亂佈線滅火、砂輪切割器破壞侵入，及高品質CPR操作，代表著已準備好接棒，延續消防魂。

    黃弟勝表示，消防工作救人助人，消防員除要有奉獻服務精神外，也要具備良好體能及人格特質，新進人員常遭遇適應問題，希望透過落實「師徒制」，透過業師們「傳道、受業、解惑」，讓新進人員在消防專業領域儘快上手，融入整體作戰，並及時關懷與輔導。

    延續消防師徒魂！新北市消防局第三大隊今天在大隊部舉辦師徒制授業儀式，第三大隊長黃弟勝（中左）、教育訓練科長楊勝閔（中右）見證儀式。（記者吳仁捷翻攝）

    延續消防師徒魂！新北市消防局第三大隊今天在大隊部舉辦師徒制授業儀式，第三大隊長黃弟勝（中左）、教育訓練科長楊勝閔（中右）見證儀式。（記者吳仁捷翻攝）

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