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    命大！男子踩破雨遮 全身浴血3、4小時後獲救

    羅姓男子在高處墜落3、4小時後才被發現，新竹縣關西鎮的消防、義消弟兄們漏夜搶救他脫困。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    羅姓男子在高處墜落3、4小時後才被發現，新竹縣關西鎮的消防、義消弟兄們漏夜搶救他脫困。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    2021/01/21 00:53

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮玉山里赤科山山區昨（20）日晚傳出一起驚險的「救命」大作戰！

    48歲羅姓男子昨天下午約3、4點在當地供中華電信作為機房的民宅3樓施工，疑踩破雨遮，摔落2樓陽台，卻無人知曉，渾身浴血3、4個小時，已近奄奄一息，才被一旁警覺的住戶發現報案。關西消防分隊在10多名救護和救災義消弟兄同心協力下，利用架梯、接駁方式，用捲式擔架（SKED）把傷勢不明的他固定好後安全救出，再緊急送醫救治，暫無生命危險。

    救護人員說，羅男獲救時整個人已經呆若木雞，全身都是乾掉的血漬，大家看得也覺得怵目驚心，因為連替他檢傷都不容易之外，大家也警覺沒有多餘時間可以浪費，一心只想要立刻把他送到醫院獲得醫護專業的救治。

    因此初步只能判斷他全身有多處撕裂傷，尤以右後腦袋的傷勢最為嚴重，長達7、8公分，並有胸部疼痛現象，所幸意識清楚，更好在近日天氣溫暖，否則在無人知曉的狀況之下苦等3、4個小時鐵定早已經失溫。

    報案的住戶告訴救護人員說，羅男經常在該處中華電信的機房施工，下工後會跟大家聊聊天才離開，所以他們認得羅男的人和車。

    昨天下午3點多他們看到羅男的車子停在現場，知道他又來工作了。不久後雖曾一度聽到很大「碰」的聲響，但並沒有想太多。

    一直到昨晚7、8點鐘仍看到羅男的車子卻不見人影，當下聯想到前述巨響，以致警覺會不會是出了意外，於是先自行拿梯子攀爬查看，果然發現全身是血躺在2樓陽台的羅男已經奄奄一息。

    救護人員說，他們發現3樓的雨遮有被踩破的痕跡，研判羅男就是因此從高處墜落。

    由於一時難於聯絡中華電信或屋主前往開門救人，他們只好利用架梯的方式，由救護人員攀爬上2樓，再利用捲式擔架把羅男固定好後護送下梯，10多人接力接駁才把他救出。

    羅姓男子在高處墜落3、4小時後才被發現，新竹縣關西鎮的消防、義消弟兄們漏夜搶救他脫困。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

    羅姓男子在高處墜落3、4小時後才被發現，新竹縣關西鎮的消防、義消弟兄們漏夜搶救他脫困。（記者黃美珠翻攝）（記者黃美珠攝）

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