義消顧問搬運佛像遭2噸重石板壓死 地方人士唏噓

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男子搬運石板時不慎被壓死。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口今晚驚傳一宗工安意外，葉姓五金廠老闆搬運收藏的佛像時，與外勞以挖土機搬運重達兩噸重的佛像基座石塊時，不幸遭石塊砸頭身亡，由於葉男樂善好施，不但是林口義消顧問、也曾任義消顧問團長，地方對於他的噩耗，都相當不捨，至於事發原因，仍待進一步調查釐清。
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