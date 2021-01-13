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    首頁　>　社會

    宜蘭小包做防水工程 不慎從鷹架缺口墜落送醫不治

    宜蘭縣冬山鄉永興路一段一處工地，今上午9點53分，正在施作防水工程47歲曾姓小包商，不慎從第5層鷹架墜落，當場無生命跡象，送醫後不治。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣冬山鄉永興路一段一處工地，今上午9點53分，正在施作防水工程47歲曾姓小包商，不慎從第5層鷹架墜落，當場無生命跡象，送醫後不治。（記者林敬倫攝）

    2021/01/13 14:16

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉永興路一段一處工地，今上午9點53分，正在施作防水工程47歲曾姓小包商，不慎從第5層鷹架墜落，當場無生命跡象，消防獲報趕往現場處理，立即將倒臥在地的曾男送往醫院急救，但仍回天乏術；勞動部職安署調查後，確認工地鷹架施作不完整，將依法對營造廠商開罰3萬至30萬元。

    曾姓小包商於冬山鄉永興路施作一棟鋼筋混凝土造、高3層樓的建築防水工程，建築內部有停車空間、店鋪及住宅，工期從去年3月2號開始，初步預計到今年1月15日完工，外觀佈滿7至8層鷹架。

    曾姓包商於上午9點53分傳出，在第5層鷹架施工時，不慎從鷹架缺口墜樓，消防人員獲報趕往現場，曾男倒臥在工地1樓，救護人員接觸時已無呼吸、心跳，立即實施CPR急救，並送往醫院急救。

    曾姓包商10點12分被送抵達醫院後，開始急救，最終仍回天乏術，據了解，曾男頭胸腹都有嚴重挫傷挫傷，且心跳一直呈現停止狀態。

    職安署說，初步調查，此起工安事故發生原因，為營造廠於建築四周設置的鷹架不完整，導致有缺口，才釀成憾事發生，已勒令該工地停工，並立即改善問題，後續會依照職業安全衛生法對營造廠商開罰3萬至30萬元。

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