為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵調車員摘解車廂間管線身陷險境 不幸遭夾殉職

    事故發生在自強號列車的車廂與車廂中間。（記者羅欣貞攝）

    事故發生在自強號列車的車廂與車廂中間。（記者羅欣貞攝）

    2021/01/18 17:52

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台鐵潮州車輛基地37歲林姓調車員結婚才3年，今天（18日）上午卻傳出因職災事故身亡；台鐵高雄運務段段長徐竹平下午說明，林姓調車員當時要摘除兩個車廂間的氣軔軟管，不幸遭車廂間的風擋夾壓，因公殉職，後續撫卹會依相關程序做妥善處理，並指派專人全力協助家屬。

    死者的父母與結婚3年的妻子上午被通知趕到醫院，十分難過哀痛；林姓調車員的父親說，林姓調車員是長子，3年前才結婚，2015年到台鐵工作，還要等調查結果才知道事情怎麼發生的。

    徐竹平今天下午對外說明時表示，事故發生後，救護車將林員送至潮州安泰醫院急救，10時42分經醫師宣布放棄急救，很遺憾林姓員工因公殉職。

    徐竹平指出，事發時，以2人一組進行車廂編組整理作業，當時共有1個車頭及3節車廂，車頭預計要將整理好的自強號第1節車廂，移動到準備發車另1組列車，林姓調車員在第1節車廂和第2節車廂中間作業，另1人則在第2節與第3節車廂，調車員與司機員間，以無線電保持聯繫。

    徐竹平表示，車廂之間均有2根氣軔軟管連接，初步研判，林姓調車員在車廂與車廂中間，先摘除其中1個軟管，接著要摘除另外1根氣軔軟管時，有可能請司機員將車廂往後移動，以便摘除，在移動當中發生憾事；他強調，這只是很初步研判，詳細的原因還是要經過深入調查才能知道。

    徐竹平指出，調車員在列車編組整理時，要站在車廂車廂中間才能進行管線摘解，而車廂和車廂間的空車廂中間都有風擋，風擋和風擋中間的空隙是足夠空納一個人的，依照標準程序，移動車輛時人員必須退出，至於現場是不是有照SOP做，還要靜待整個事故調查結果；林姓調車員大約是肩膀的部位被風擋夾壓到。

    今天上午11時10分南區勞檢所已至潮州車輛基地調查，台鐵局調查小組則在下午2時50分至現場調查，台鐵說明，事故原因待查，並將儘速查明後對外說明。

    台鐵高雄運務段段長徐竹平強調，要待深入調查才能知道切確原因。（記者羅欣貞攝）

    台鐵高雄運務段段長徐竹平強調，要待深入調查才能知道切確原因。（記者羅欣貞攝）

    事故列車間的管線。（記者羅欣貞翻攝）

    事故列車間的管線。（記者羅欣貞翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    半個月2起升降機維修夾死勞工事件... 勞動部：嚴查重罰
    2021/01/13 18:05

    半個月2起升降機維修夾死勞工事件... 勞動部：嚴查重罰
    鳴日號試車出包 調車員滑落卡月台
    2020/12/03 05:30

    鳴日號試車出包 調車員滑落卡月台

    年關借貸必知 期「貸」幸福生活
    台鐵普悠瑪驚傳列車長遭毆 幸未波及乘客
    2020/11/22 15:21

    台鐵普悠瑪驚傳列車長遭毆 幸未波及乘客
    司機硬撐到站差點丟命 控訴桃園客運不給假扣薪
    2020/11/16 22:34

    司機硬撐到站差點丟命 控訴桃園客運不給假扣薪
    離譜 台鐵貨車廂無人駕駛滑行4公里
    2020/06/11 05:30

    離譜 台鐵貨車廂無人駕駛滑行4公里
    社會今日熱門
    搭訕？性騷？南投體育場驚傳女子遭男跟蹤
    2021/01/17 18:16

    搭訕？性騷？南投體育場驚傳女子遭男跟蹤

    買家誆騙手機型號送錯要換貨 賣家回收手機竟變螺絲釘
    2021/01/17 18:20

    買家誆騙手機型號送錯要換貨 賣家回收手機竟變螺絲釘

    4歲男童含食不吞遭狠打亡 父母都被判罰
    2021/01/17 18:30

    4歲男童含食不吞遭狠打亡 父母都被判罰

    路口與汽車相撞 機車騎士噴飛栽進田裡
    2021/01/17 18:25

    路口與汽車相撞 機車騎士噴飛栽進田裡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播