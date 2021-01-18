台鐵調車員摘解車廂間管線身陷險境 不幸遭夾殉職

事故發生在自強號列車的車廂與車廂中間。（記者羅欣貞攝）

2021/01/18 17:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台鐵潮州車輛基地37歲林姓調車員結婚才3年，今天（18日）上午卻傳出因職災事故身亡；台鐵高雄運務段段長徐竹平下午說明，林姓調車員當時要摘除兩個車廂間的氣軔軟管，不幸遭車廂間的風擋夾壓，因公殉職，後續撫卹會依相關程序做妥善處理，並指派專人全力協助家屬。

死者的父母與結婚3年的妻子上午被通知趕到醫院，十分難過哀痛；林姓調車員的父親說，林姓調車員是長子，3年前才結婚，2015年到台鐵工作，還要等調查結果才知道事情怎麼發生的。

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徐竹平今天下午對外說明時表示，事故發生後，救護車將林員送至潮州安泰醫院急救，10時42分經醫師宣布放棄急救，很遺憾林姓員工因公殉職。

徐竹平指出，事發時，以2人一組進行車廂編組整理作業，當時共有1個車頭及3節車廂，車頭預計要將整理好的自強號第1節車廂，移動到準備發車另1組列車，林姓調車員在第1節車廂和第2節車廂中間作業，另1人則在第2節與第3節車廂，調車員與司機員間，以無線電保持聯繫。

徐竹平表示，車廂之間均有2根氣軔軟管連接，初步研判，林姓調車員在車廂與車廂中間，先摘除其中1個軟管，接著要摘除另外1根氣軔軟管時，有可能請司機員將車廂往後移動，以便摘除，在移動當中發生憾事；他強調，這只是很初步研判，詳細的原因還是要經過深入調查才能知道。

徐竹平指出，調車員在列車編組整理時，要站在車廂車廂中間才能進行管線摘解，而車廂和車廂間的空車廂中間都有風擋，風擋和風擋中間的空隙是足夠空納一個人的，依照標準程序，移動車輛時人員必須退出，至於現場是不是有照SOP做，還要靜待整個事故調查結果；林姓調車員大約是肩膀的部位被風擋夾壓到。

今天上午11時10分南區勞檢所已至潮州車輛基地調查，台鐵局調查小組則在下午2時50分至現場調查，台鐵說明，事故原因待查，並將儘速查明後對外說明。

台鐵高雄運務段段長徐竹平強調，要待深入調查才能知道切確原因。（記者羅欣貞攝）

事故列車間的管線。（記者羅欣貞翻攝）

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