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    涉賣雕刻大師朱銘贗品 美女製作人遭判5月徒刑

    陳力瑜被控販賣雕塑大師朱銘「單鞭下勢」的贗品，被台北地院判刑有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。（資料照）

    陳力瑜被控販賣雕塑大師朱銘「單鞭下勢」的贗品，被台北地院判刑有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。（資料照）

    2021/01/20 15:15

    〔記者溫于德／台北報導〕有「美女製作人」之稱的女主持人陳力瑜，涉嫌販賣雕塑大師朱銘「單鞭下勢」的贗品，獲取不法利益40萬元，她雖辯稱自己同樣被騙，以為是真品，仍被依詐欺罪、偽造文書起訴。台北地院審結，今判她有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

    陳力瑜擁有幕後製作超過20年的經驗，曾製作「飛上彩虹」、「龍兄虎弟」等知名節目，在電視圈擁有豐富人脈，另曾主持「健康最前線」、「藝術夢想家」等節目，並自行創立甲上文創多媒體公司。

    陳力瑜被控販售仿冒朱銘「單鞭下勢」木雕作品共4件給程姓收藏家，不僅向程佯稱認識朱銘兒子、女婿、媳婦，以及曾在朱銘兒子旗下畫廊工作的鄭姓女職員，還偽造保證書，騙稱作品來源是朱銘之子的畫廊。

    程信以為真，2018年1月16日約定160萬元成交，但程發現保證書內沒有簽名，陳力瑜10天後立刻偽造一份鄭女署名的證明函給程男，程才支付尾款。程後來又向朱銘文教基金會申請保證書，得知4件木雕均是贗品，報警提告。

    陳力瑜在檢方偵訊時辯稱以為木雕作品是真，而證明函是由1名已故張男提供，否認知情是偽造；她在院方審理時也否認有向程表示自己認識朱銘的親友，並質疑程最後拿到的木雕是否是她提供的真品。

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