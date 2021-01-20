男偽造滙款單假購物真詐騙 逾70人受害連網紅直播主也受騙

郭姓主嫌（左）落網。（記者黃良傑翻攝）

2021/01/20 12:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓男子缺錢花用，竟將腦筋動到網紅直播主和網拍上，佯裝網購涉嫌假滙假真詐騙，以買空騙空蘋果手機、電腦等三C用品，前後詐騙逾70件，被害人台中、高雄、屏東都有，網友上網相互提醒，甚至組成被詐聯盟肉蒐並揚言不排除私刑，高市刑大網路巡邏發現，循線在屏東縣萬巒鄉緝獲郭嫌，郭坦承不諱遭收押。

刑大偵二隊今指出，郭男（27歲）涉嫌詐騙單自去年10月迄今，已經有21人在網路上指認，估計被騙金額76萬元，在高雄的被害網友至少12人，陸續還有被害人報案受騙，包括網紅直播主Johnny Lin，還自製影片上YouTube網站，控訴「面交賣蘋果電腦，竟然遇上詐騙慣犯」，引發網友熱議並相互提醒。

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據了解，刑大報請橋檢鍾葦怡檢察官指揮偵辦，鎖定身背多條案件通緝的郭嫌，警方埋伏他位於萬巒鄉住處拘提，有被害人表示，郭男詐騙手法是偽造匯款、轉帳單，佯稱已付款要求面交網拍電子貨物，並虛張聲勢地同意被害人拍他大頭照，或稱觸犯詐欺罪要關的，猛拍胸脯表示不會那麼笨。

有被害人見郭男出示的匯款單的滙出、滙入帳戶相同，卻顯示扣手續費15元，才警覺可疑、受騙，警方正清查被害人，並擴大追查銷贓管道。（12:56更新）

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郭姓男子偽造滙款單假購物真詐騙，逾70人受害連網紅直播主也受騙。（網路擷圖）

郭姓男子偽造滙款單假購物真詐騙，逾70人受害連網紅直播主也受騙。（網路擷圖）

被害人台中、高雄、屏東都有，網友上網相互提醒，甚至組成被詐聯盟，甚至揚言不排除私刑，高市刑大網路巡邏發現。（取自網路）

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