網友邀投資比特幣賺匯差 老婦險被詐騙45萬元

南市一分局員警協助防阻老婦遭詐騙。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/19 20:06

〔記者王俊忠／台南報導〕1名楊姓老婦人在網路結識1名捷克男子，此捷克男告知「比特幣在投資市場最近持續升值、很夯」，邀請婦人投資賺差價，老婦聽信後到銀行提領45萬元準備投資。行員覺得可疑、聯絡警方前往協助，警方到場點出應是網路交友鼓吹投資有高報酬的慣用詐騙手法，老婦才恍然大悟、打消領款投資念頭。

南市警一分局莊敬派出所警員王本立與顏威，於近日上午接獲東區東寧路某金融機構通報稱有1名老婦人疑似遭到詐騙，需要警方協助。

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員警到場了解、得知是該名楊姓婦人於日前經由網路認識1名捷克男子，該捷克男告知目前網路投資市場上較夯的比特幣，在最近持續升值，希望邀請楊婦一起加入投資購買比特幣，以低價買進、高價賣出的交易方式賺取其中匯差。

楊婦被高額獲利的說法迷惑，一時未經查證，到金融機構提領現金45萬元台幣準備投資。經過警方詳細解說是1種慣用的詐騙手法，騙徒是藉由網路交友來投資會有高獲利報酬為誘因，邀請被害人加入該社團群組，讓被害人投資更多資金後再銷聲匿跡，使得被害人求償無門。經員警解說後，楊婦才恍然大悟、發現自己險遭詐騙，於是打消提款念頭，保住辛苦血汗積蓄，很感謝員警積極為民服務。

一分局警方呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，不可相信網路交友並隨、輕易投資，若發現可疑詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，謹記1聽2掛3查證警語，防止自身財產損失。

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