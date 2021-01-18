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    超惡劣詐團假冒中國公安詐旅日台人 2個月得手600萬

    警方查扣林男的BMW及戴男的賓士車。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣林男的BMW及戴男的賓士車。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/18 15:23

    〔記者姚岳宏／台北報導〕近來日本發生多起假冒中國大使館及公安名義，鎖定居住日本的華人，以涉及刑案須配合調查，要求交付存款，否則將被遣送中國關押，許多在日華人擔心害怕，光2個月內即交付詐團超過2千萬日圓（約新台幣6百萬元），日本警方循線追查話務機房來自台灣，通知我刑事警察局國際科探員會同台中市警方，逮捕同為32歲的林姓、戴姓2嫌及其同住女友，正擴大偵辦。

    受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，也為避免被檢警以組織犯罪偵辦，林、戴2人組成的詐騙集團竟化整為零，不聚集在同一處機房行詐，改採個別隱身在台中市西屯區住屋處；惟警方指出，會持續鎖定相關犯罪連結，仍將以組織犯罪偵辦。

    警方調查，林、戴2人不像其他詐團刻苦擠在一間屋內，分別租屋與女友共住，出入皆以雙B名車代步過得極為舒適，警方已聲請扣押2人財產，同時擴大追查上游共犯。

    警方調查，該詐欺集團自2020年初開始設置機房，以假冒中國官署手法，包括中國大使館及公安部門，鎖定日本地區華人行詐，話術多以他們涉及洗錢等刑案需凍結帳戶，要求交付存款監管，揚言如不配合就遣送中國，當地華人及台灣人擔心受怕，依言交付存款，全部遭詐金額雖尚待清查，但目前所知光去年下半年2個月間，即詐騙成功近2千萬日圓。

    日本警方追查發現部分涉案話務機房來自台灣，去年10月5日透過警政署駐日本聯絡官通報，台日警方合作展開調查，經多月追查，本月7日在台中市西屯區逮林、戴2嫌及2人女友，搜出存摺及提款卡17本及工作手機、假公安文件、詐欺講稿、疑似被害人基本資料等行騙工具。

    詐團出示的中國公安警察證。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團出示的中國公安警察證。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣的作案手機、SIM卡及存摺。（記者姚岳宏翻攝）

    警方查扣的作案手機、SIM卡及存摺。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕32歲戴姓男子及女友。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕32歲戴姓男子及女友。（記者姚岳宏翻攝）

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