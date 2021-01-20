0800中醫廣告 爆笑台詞變彰警165反詐騙順口溜

彰化縣警局推出165反詐騙宣導影片，由員警扮演「醫生」、「病患」及「歹徒」，再搭配仿效知名中醫廣告宣導反詐，不僅逗趣更達到提醒民眾防詐之效。 （記者湯世名翻攝）

2021/01/20 10:38

〔記者湯世名／彰化報導〕防詐出招！彰化縣警局刑警大隊今天推出165反詐騙宣導影片，由刑警大隊官警及轄區分局員警扮演「醫生」、「病患」及「歹徒」，再搭配仿效知名廣告「XX中醫0800092000」的講解內容，以台語宣導反詐觀念，逗趣內容令人印象深刻，更達到提醒民眾防詐之效。

縣警局長許錫榮有鑑於民眾遭詐騙案件層出不窮，有必要實施防詐宣導，但又要屏除以往枯燥乏味的教條式宣導，刑警大隊突發奇想，以爆紅廣告「XX中醫關心你的坐骨神經痛」，家喻戶曉的爆笑廣告詞作為防詐影片主軸。

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刑警大隊警務員林聖蓉擔任宣導影片「導演」，田中警分局偵查隊警員蕭學仁扮演「醫生」，刑大第2組偵查員李文翔扮演「病患」。影片一開始，由蕭學仁穿著醫師袍，以棒子指在穿著金色服裝象徵裸身的李文翔身上，表示「彰化縣警察局關心你被騙走錢財的心痛，介紹你一帖良藥，趕緊打165反詐騙專線」，宣導主題則包括假綁架、假親友、假檢警，由刑大警務員吳育勝、偵查佐陳民聖扮演「歹徒」行詐。蕭學仁則呼籲民眾遇到以上情形，「趕緊將電話掛掉，改打165反詐騙專線」。

宣導影片在警察局臉書上線後，吸引不少民住點進去觀看、按讚，對於警方的宣導甚有創意，並認為兩人雖都不苟言笑，卻很有喜感，令人印象深刻。

警察局長許錫榮表示，詐騙花招百百種，萬變不離其宗，就是要民眾的辛苦錢，希望藉由警察人員創意防詐宣導，讓民眾在接到相關可疑電話時務必查證，建立防詐意識。

彰化縣警局推出165反詐騙宣導影片，由員警扮演「醫生」、「病患」及「歹徒」，再搭配仿效知名中醫廣告宣導反詐，不僅逗趣更達到提醒民眾防詐之效。 （記者湯世名翻攝）

彰化縣警局推出165反詐騙宣導影片，由員警扮演「醫生」、「病患」及「歹徒」，再搭配仿效知名中醫廣告宣導反詐，不僅逗趣更達到提醒民眾防詐之效。 （記者湯世名翻攝）

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