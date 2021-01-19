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    首頁　>　社會

    魏應充4年8月刑期只坐牢1年就出獄 檢方揭露原因

    魏應充合併執行4年8月，坐牢僅1年即假釋，主因是扣除已服刑部分、羈押與表現良好、縮短刑期高達252天。（資料照）

    魏應充合併執行4年8月，坐牢僅1年即假釋，主因是扣除已服刑部分、羈押與表現良好、縮短刑期高達252天。（資料照）

    2021/01/19 17:08

    〔記者張瑞楨／台中報導〕頂新集團前董事長魏應充，把越南飼料油精煉成食用油販售，亦即俗稱的劣油案，去年1月入獄，此案判決確定的26罪中，有7罪不可易科罰金，合併應執行刑4年8月確定，他卻只坐牢僅1年又12天即假釋，主因是扣除羈押的111天，另一案已經服刑1年8月，再加上他表現良好，縮短（折抵）刑期252天，剩餘僅約2年徒刑，坐牢1年已達一半，進而聲請假釋獲准。

    魏應充原本於前年11月15日，由彰化地檢署原本囑託台北地檢署執行入獄，魏應充向北檢執行科報到時，檢方卻沒算好執行刑，檢察官決定暫緩執行，請他先返家，由檢方向台中高分院聲請訂定合併執行刑，台中高分院前年11月下旬裁定，魏應充之前判決確定的味全公司混油案，其所涉的詐欺取財罪，與頂新上述劣油案，所觸犯的「食品安全衛生管理法」共7罪部分，合併執行徒刑4年8月。

    魏應充去年1月8日入獄，至今天（19日）假釋出獄，共服刑1年又12天，遠低於4年8月，台中高分檢與台中地檢署指出，主因是上述合併執行的4年8月，味全混油案部分，他已服刑1年8月，再扣除羈押111天，這一年間他表現良好，又縮短刑期248天，再扣除行刑累進處遇的縮減4天刑期，如此，就只剩約2年刑期，他又服刑已1年，達到服刑滿一半的假釋條件，才能在坐牢僅1年即假釋出獄。

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