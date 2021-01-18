涉接受翁茂鍾招待、買股 退休檢：經得起考驗

曾任台南地檢署檢察官、已退休的曲鴻煜被指捲入富商翁茂鍾案，他強調自己經得起考驗。（資料照）

2021/01/18 18:40

〔記者王俊忠／台南報導〕對於被指捲入佳和實業董事長翁茂鍾不當交往，或買翁的公司股票、接受翁邀宴或送襯衫衣物的台南地檢署前檢察官曲鴻煜、台南高分檢退休主任檢察官凌博志與現任檢察官蘇南桓，今日均表示與翁茂鍾是一般朋友情誼，並未涉及不法。被指捲入翁司法案、移送調查的曲鴻煜強調，辦吳仙富案依法起訴、也判刑了，自己面對調查一定經得起考驗。

曾在南檢工作、已於苗栗地檢署退休3年的曲鴻煜表示，怡華公司副總吳仙富涉偽造有價證券自首案，是他偵辦沒錯，但當時並無證據指向此案與翁茂鍾有關，因案子證據明確，就起訴吳仙富，後來吳也被判刑了，他相信當年此案任何檢察官來辦都是如此結論，也對自己辦案品質有信心，面對司法調查，自己是經得起考驗的。

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對於買翁公司的股票，曲鴻煜說，當時以為科技公司前景不錯，是用1股市價10幾元買了10張股票，後來賠錢、認賠殺出，根本沒有炒股賺大錢這回事，無法接受遭控炒股賺錢的說法；而翁送的襯衫，是尋常朋友的伴手禮，翁送衣服及他買股票的時間，都不是他辦怡華公司吳仙富案的期間，「這會有什麼不法！」

已從台南高分檢主任檢察官退休的凌博志，其妻代回應說，丈夫於民國70幾年間曾任南檢檢察官，印象是凌先認識翁的父親翁川配，才認識翁茂鍾，翁送的襯衫都是寄來的，尺寸根本不合丈夫身材，有跟翁說不要再送了！而邀宴問題，記得有1次是翁的阿嬤百歲壽宴，他們夫妻有受邀出席，當時很多人都受邀，場面很大，況且凌外調他縣市擔任檢察首長多年，翁可能有邀宴，但凌沒時間出席，這不能算進翁的邀宴次數！凌對於喜慶邀宴是有送賀禮的，沒有平白接受邀宴，且凌曾經受邀宴到場，覺得不對勁，也有掉頭離開的情況。

凌妻表示，買翁公司股票也是在公開市場以上市價格買的，結果也是賠錢，沒有不法。對於遭到不實指控，丈夫感到很委屈與難過。

另被指接受翁送襯衫的台南高分檢檢察官蘇南桓也說，先前接受調查時已說過，是在與朋友吃飯時，朋友介紹認識翁交換名片，後來翁就自己寄送襯衫過來，他都丟著沒有穿，這襯衫價值並不高。

台南高分檢說明，翁案由法務部調查，法務部如有任何指示，南高檢會配合調查處理，事實上，此案是多年前的案子，與南高檢目前業務無關，但南高檢會加強注意、提醒檢察同仁在外的交友分際。

台南高分檢強調會配合法務部調查翁茂鍾案，同時加強注意、提醒檢察同仁在外的交友分際。（資料照）

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