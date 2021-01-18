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    首頁　>　社會

    下車沒按鈴引糾紛 桃客司機打高中老師判6月

    議員詹江村臉書PO出彭姓老師就醫照片。（資料照，圖擷取自詹江村臉書）

    議員詹江村臉書PO出彭姓老師就醫照片。（資料照，圖擷取自詹江村臉書）

    2021/01/18 13:22

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市64歲、在高中任教的彭姓老師，2018年3月間搭乘桃園客運公車，與陳姓駕駛因按鈴靠站問題發生口角，彭姓老師下車時踹了一下車門，陳姓駕駛暴怒衝下車追打，雙方扭打成一團，造成彭姓老師頭部受傷，事隔7週他因顱內出血昏倒送醫，桃園地院法官認為昏倒與當初的傷勢有因果關係，日前依傷害罪判處陳男6月徒刑；彭姓老師被控傷害部分已獲不起訴。

    彭姓老師當天搭乘桃園客運1路公車、中壢往桃園方向，欲在八德區高城社區站下車，因彭姓老師站在靠駕駛座的地方，周邊沒有下車鈴，快到站時才要駕駛停車，但駕駛過站未停，雙方出現口角，彭姓老師下車時踹了一下車門，引爆駕駛怒火，下車追打彭姓老師，造成彭姓老師唇撕裂傷、頭部鈍挫傷，事隔7週、4月28日又因顱內出血送醫，緊急開刀移除血塊。

    彭姓老師對陳姓駕駛提出重傷害告訴，陳姓駕駛主張，彭姓老師在案發後7週才出現顱內出血，與他的毆打行為應無關係，法官經函詢衛福部桃園醫院後，認為確實可能是當時頭部外傷所致，且彭姓老師過去並無相關病史，認為兩者具有因果關係，但彭姓老師經醫療後左側偏癱情形已痊癒，難認有重傷害情形，改依傷害罪論斷。

    法官於判決中指出，審酌陳姓駕駛僅因行車糾紛就恣意出手毆人，情緒管理及法制觀念均不佳，斟酌他在審理期間坦承犯行，但至今仍未與被害人達成和解，依傷害罪判處6月徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，可上訴。（13:26更新）

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