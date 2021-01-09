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    OL遭男友人強吻急擦嘴 激怒他慘被當沙包般暴打

    鍾男強吻女友人，還毆打她。（情境照）

    鍾男強吻女友人，還毆打她。（情境照）

    2021/01/09 17:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名OL與鍾姓男性友人到卡拉OK店唱歌，卻遭鍾男強吻，她覺得噁心，急著他推開並不停擦嘴，未料鍾男竟暴怒，當場扔酒杯、罵髒話羞辱、還不斷對她飽以老拳，旁人勸架仍不罷休。OL不堪受辱，提起告訴，高等法院日前依強制猥褻、傷害、公然侮辱等罪判鍾男10月徒刑，可易科罰金30萬元。

    OL前年5月間跟鍾男一起唱歌，酒過三巡，鍾男黃湯下肚失控，用手勾住OL的脖子，將她拉到自己身邊。OL覺得不快，左閃右躲，未料鍾男未罷手，反硬拉她到自己懷中，並強吻其朱唇。

    OL覺得噁心受驚，當場掙脫制止，痛斥鍾男，連忙用手不斷擦嘴清潔。沒想到鍾男未表達歉意，反當場扔酒杯，把酒潑在她身上，並大罵「臭雞X、假在室」、「你雞X給別人X得洞很大」，甚至用雙手拉扯她的頭髮、把她的臉當沙包一樣打，造成OL臉部擦傷、腫脹、左側小腿擦傷及右側肩膀挫傷。

    旁人見狀趕緊制止，但鍾男已打紅了眼，不聽勸阻，打到爽快了才停手。OL渾身是傷，拒絕隱忍，當場前往警局報案並至醫院驗傷。鍾男酒醒後得知鑄下大錯，不斷跟OL求饒。

    高院指出，鍾男為滿足一己私慾，竟無視OL拒絕與抵抗，先強拉她回懷中，再強吻其唇部，顯不尊重他人性自主決定權及身體控制權，造成OL心理上難以磨滅的陰影。

    高院表示，鍾男又在不特定人皆可出入得共見共聞的公共場所，以穢語侮辱OL，貶損其社會評價，並徒手毆打施暴致傷，所為實不足取。

    高院強調，鍾男犯後雖已與OL達成和解，履行和解條件完畢，但是否認犯行，未見確有悔悟之意，評議後依強制猥褻、強暴侮辱、傷害犯行等罪，分別判鍾男6月、3月、3月徒刑，定應執行刑10月。強制猥褻罪仍可上訴，餘確定。

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