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    健身壯漢涉毒 警大嘆枉費平日辛苦練習

    曾男身形魁武，平日從事健身，卻吸毒破壞自己的健康。（記者徐聖倫翻攝）

    曾男身形魁武，平日從事健身，卻吸毒破壞自己的健康。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/01/17 15:02

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店警分局透過毒品溯源，日前至北市萬華逮捕39歲毒品犯曾姓男子與40歲李姓男子。警方說，這2人平時從事健身，身形都很魁武，但卻吸食安非他命、K他命等各式毒品，與健身強身健體的理念完全背道而馳，實在枉費平日的練習。

    據了解，本月初新店警分局透過派出所攔查到的毒品案件，由偵查隊不斷向上溯源，鎖定住在萬華的曾男，經過長時間蒐證，遂向台北地檢署聲請搜索票獲准，14日下午展開逮捕行動。

    警方至曾嫌居住的萬華成都路某公寓登門逮人，曾嫌見自己逃不掉，只能乖乖開門讓警方入內搜查。一眾員警剛入內時，見到曾嫌魁武的體格，原本還怕他若是死命不配合，大家恐怕也很難壓住，還好曾嫌自知再反抗也無濟於事，乖乖配合調查。

    警方另也前往曾嫌常出入的新北市新莊中港路某公寓，並逮捕同案共犯李嫌，另在2處公寓內搜出安非他命2.6公克、大麻1.46公克、K他命0.37公克，以及吸食器等證物。

    偵訊時，曾、李2人承認吸毒，並稱吸毒只是為了好玩，至於詳細的毒品來源，2人則推稱不記得，對此警方持續向上追查溯源。訊後，警方依毒品罪嫌，將曾、李2人移送法辦。

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