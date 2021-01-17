山區架網擄賽鴿 被掃網大隊空拍機發現活逮 法官判關

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑7月。（記者吳昇儒攝）

2021/01/17 11:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子因缺錢花用，去年7月6日上午，找來綽號「潘仔」的友人，持鳥網、彈弓等工具，到七堵山區布下陷阱準備抓賽鴿。兩人得手5隻賽鴿後，卻被掃網大隊人員空拍機發現該捕鴿陷阱，立刻趕赴現場逮人。陳男逃跑不及，遭移送法辦，潘仔則趁隙逃脫。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑7月。

檢警調查，陳男因為缺錢花用，找來友人共同竊捕賽鴿謀財，兩人得知北海岸地區有賽鴿養殖戶在進行賽鴿飛行訓練，且會通過基隆市七堵山區，便帶著鳥網、彩帶、鋸子、彩帶、無線電及警報器等工具，前往山區布下陷阱，擾亂賽鴿動線。

請繼續往下閱讀...

兩人見北海聯合船隊掃網大隊人員的空拍機飛過後，趕緊架網捕鴿，成功抓到5隻賽鴿，卻沒想到空拍機又飛回山區，拍攝到兩人架設到的陷阱，一行人便上山逮人，當場逮捕陳男，而其友人則趁亂逃逸。

檢察官偵訊時，陳男承認有架設網子捕抓賽鴿，但卻辯稱5隻賽鴿是自己被掃網大隊控制之後，才卡在陷阱內，所以自己算是竊盜未遂。

掃網大隊的彭姓人員則向檢察官表示，空拍機飛過該處後，發現有人架設繩子，雖然沒有掛網，但已經可以預見準備抓賽鴿，趕赴現場後，網子已經架起，看見陳男與其友人，碰巧鴿群剛好飛過，共有5隻賽鴿被網到；該處像是鴿子的高速公路，飛過時未注意就會卡在網上，所以趕緊用剪刀救下賽鴿。

法官勘驗現場畫面時，發現陳男被捕後，網子上已經掛著賽鴿，證明他有竊鴿行為；且陳男在賽鴿飛行必經地點設置捕鴿網，如有鴿隻經過就可竊得，不論是陳男是否被逮，都可以竊得賽鴿，而陳男辯稱自己是竊盜未遂實為卸責之詞，不足採信。

法官審理後認為，陳男觸犯加重竊盜罪，依法判處他有期徒刑7月，犯案工具均沒收，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法