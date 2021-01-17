花蓮市金三角商圈民宅大火 屋主逃出60％燒燙傷送醫搶救

蓮市鄰近金三角商圈有處民宅今早7點20分傳出火警，鄰居報案火勢自3樓陽台竄出，消防趕抵現場佈水線灌救，避免火舌波及商圈，3樓的52歲謝姓屋主自行逃出，但全身60％燒燙傷、意識清楚，已送往醫院急救，2樓女性住戶則被警消救出，驚魂未定，目前火勢撲滅，起火原因尚待火調科調查。 （記者王峻祺翻攝）

2021/01/17 09:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市鄰近金三角商圈有處民宅今早7點20分傳出火警，鄰居報案火勢自3樓陽台竄出，消防趕抵現場佈水線灌救，避免火舌波及商圈，3樓的52歲謝姓屋主自行逃出，但全身60％燒燙傷、意識清楚，已送往醫院急救，2樓女性住戶則被警消救出，驚魂未定，目前火勢撲滅，起火原因尚待火調科調查。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長朱哲民說，今早接獲1棟RC3樓建築住宅火警，鄰居報案稱3樓陽台有雜物燃燒跡象，屋內也傳出火光，由於鄰近花蓮市金三角商圈，隨即加派人馬搶救，到場發現3樓已有黑煙冒出。

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他說，水車到場立即佈水線搶救，其中3樓1名男性住戶已自行逃生至1樓，全身約有60％燒燙傷，經救護車送往花蓮慈濟醫院搶救，消防人員另順利救出2樓1女性住戶，未有明顯傷勢，但疑似受到驚嚇情緒激動。

朱哲民說，目前火勢控制排煙處理，全案初估3樓全面燒損，燃燒面積約20坪，財損10萬元，起火原因尚待火調科調查釐清。

蓮市鄰近金三角商圈有處民宅今早7點20分傳出火警，鄰居報案火勢自3樓陽台竄出，消防趕抵現場佈水線灌救，避免火舌波及商圈。（記者王峻祺攝）

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