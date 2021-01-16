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    1歲女嬰搶救無效不治 高雄大火共奪走4命

    高雄鳳山民宅大火共釀4死。（資料照）

    高雄鳳山民宅大火共釀4死。（資料照）

    2021/01/16 12:39

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳山區五甲一路禮品店昨天（15日）清晨4點44分左右發生火警，武姓越籍配偶抱著1歲女兒逃生不幸墜樓，女嬰送至高雄長庚醫院加護病房經過1天多急救，仍在今天（16日）上午宣告不治。

    高雄長庚醫院表示，家屬低調不希望被關注，女嬰往生後由家人陪伴離開醫院。

    此起意外造成武姓媽媽（33歲）、程姓祖母（70歲）、武姓小三女童（10歲）及陳姓女嬰（1歲）共4死，高雄地檢署及消防局已展開火場鑑定調查。

    女嬰在兒童醫院加護病房急救1天仍宣告不治。（記者黃旭磊攝）

    女嬰在兒童醫院加護病房急救1天仍宣告不治。（記者黃旭磊攝）

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