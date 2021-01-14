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    首頁　>　社會

    屏東麟洛鄉前後任鄉長收賄710萬 分別判刑7、8年定讞須入獄

    前麟洛鄉長李新煌。（資料照）

    前麟洛鄉長李新煌。（資料照）

    2021/01/14 15:10

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣麟洛鄉前後任鄉長李新煌、蔡志和，任內利用國小學童安全通學步道、市區道路改善等8項工程的機會，向廠商收賄共710萬，法院一、二審皆依不違背職務收賄罪，各判李7年、蔡8年有期徒刑，皆褫奪公權4年。蔡上訴三審，最高法院認為判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

    據指出，李新煌與蔡志和交情深厚，李新煌曾任麟洛鄉代會主席，2006至2014年間當選2任麟洛鄉長，蔡志和是李新煌鄉長任內的鄉公所祕書，2014年李新煌卸任後，蔡參選鄉長也順利當選，任期至2017年底卸任，期間他一度因案停職又復職。

    判決指出，2018年屏東地檢署接獲檢舉指出，2013年底至2016年9月間，屏東縣麟洛鄉編列各1000至3000萬餘元的8項道路工程採購預算案，李新煌、蔡志和在鄉長或秘書期間，收受黃姓承包商得標，從中收工程款的5%至15%不回扣，2人合計收受710萬元，檢方指揮調、廉偵辦，法院羈押蔡、李，屏檢起訴。

    2人偵查期間即坦承犯行，並繳回300多萬元部分犯罪所得，檢方起訴時建請法院從輕量刑。屏東地院一審去年4月宣判決蔡、李各8年和7年徒刑；二審高雄高分院維持原判，李放棄上訴而定讞，蔡上訴三審。最高法院審理後，認為二審判決已充分說明事實認定與量刑理由，駁回蔡的上訴定讞。

    前麟洛鄉長蔡志和。（資料照）

    前麟洛鄉長蔡志和。（資料照）

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