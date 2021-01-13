肅槍雙響炮！ 刑事局中打單日連破兩地下兵工廠

刑事局中打單日連破兩地下兵工廠，起出改造手槍成品及半成品。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2021/01/13 17:24

〔記者許國楨／台中報導〕兩名都有改造槍械刑案紀錄的男子，一人在工廠當工人，一人當貨車司機，卻都無法忘情這項動輒觸法的「興趣」，果然夜路走多還是被盯上，本月8日同一天被刑事局中打循線查獲，共起出改造手槍4把、模擬槍2把、子彈32顆及改造工具2批等相關證物，訊後均被依槍砲罪嫌送辦。

刑事局中打第五隊隊長薛昇旭今天說，去年底接獲線報，有不肖分子在台南市及嘉義市設立地下兵工廠改造槍械，為防止成品流入危害治安，火速報請檢方指揮並會同台南及嘉義警方組成專案小組，加快偵辦腳步，鎖定台南市22歲馮姓男子、嘉義市44歲吳姓男子涉嫌，即便兩人互不認識，也未查出兩人間有合流或共謀傾向，為免夜長夢多，決定同一天收網行動。

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專案小組當天兵分兩路查緝，在馮男住處及租住處查扣改造手槍2把、模擬槍2把、子彈17顆、滑套15個、下槍身14個、彈匣15個、手持電鑽等改造工具1批；另也同步在吳男住處查扣改造手槍2把、子彈15顆、手持電鑽等改造工具證物。

二人在警訊時都辯稱，改槍只是愛好及興趣，沒有要販售的意圖，但警方查出，馮男目前在工廠當工人，吳則擔任貨車司機，二人都有類似案類前科，說法讓人高度懷疑，訊後仍將兩人依槍砲罪嫌送辦，至於是否有成品已流出，將進一步追查釐清。

警方強調，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於去年6月10日修正，從「源頭斷根」（納管操作槍）到「加重刑責」（改造槍枝與制式槍枝刑度一致）雙管齊下，防止歹徒鑽法律漏洞。

警方同時查扣改造槍械工具。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

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