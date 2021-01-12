大法官明年可審「違憲判決」 許宗力：非冤案救援管道

司法院長許宗力（見圖）、法務部政務次長陳明堂、全國律師聯合會理事長陳彥希等人12日出席第76屆司法節學術研討會議 ，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

2021/01/12 11:56

〔記者吳政峰／台北報導〕「第76屆司法節學術研討會」12日早上9時許在國家圖書館國際會議廳召開，司法院長許宗力致詞時表示，「憲法訴訟法」新制已經開始運作，明年此時，大法官就可以審理違憲判決。但他強調此制度不是第四審，也不是冤案救援的管道，只是控管判決的合憲性。

目前大法官只能審查法條的合憲性，但對於違憲裁判卻沒有任何置喙的餘地，為此，司法院推行「憲法訴訟法」，加入「裁判憲法審查制度」，賦予大法官得以審查個案判決合憲與否的權力，預定明年上路。

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許宗力指出，明年的此刻憲法訴訟新制已開始運作，重要新制之一，就是大法官得以審查法院個案裁判的合憲性，但「裁判憲法審查制度」既不是第四審，也不是冤案救援的管道，它唯一功能就是控管裁判法律見解的合憲性，且只在終審法院漏接的例外情況，大法官才有可能介入。

許宗力預期，屆時會湧入龐大案件，但只會受理極少數具有憲法重要性的案件，大法官才會進行審理。他強調，雖然受理案件數少，但此制度將使憲法的解釋適用，深深植入各級法院每一件案件的審理過程之中，讓基本權的保障、憲法價值理念的內涵，成為訴訟攻防的日常，進而內化為司法的基因。

話鋒一轉，許宗力要求每一位審判者，都必須去履踐內在的獨立義務，在從事職務內的審判工作時，避免受到個人利害關係的牽扯、影響，而能公正超然的客觀辦案，即使是職務外的活動，也應自我約束、廉潔自持，以避免從事任何將損及人民司法信賴的行為。

司法院長許宗力（右）、副院長蔡炯燉、全國律師聯合會理事長陳彥希等人12日出席第76屆司法節學術研討會議 ，並在開幕式上致詞。（記者廖振輝攝）

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