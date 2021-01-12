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    刷卡換現金騙術吸金6.2億 屏檢警偵破詐騙集團

    檢警查扣張姓主嫌持有之精品包。（記者羅欣貞攝）

    檢警查扣張姓主嫌持有之精品包。（記者羅欣貞攝）

    2021/01/12 09:59

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔警分局日前接獲多起民眾報案，疑遭投資「刷卡換現金」方式詐欺，追查後發現該集團涉詐欺違法吸金，且被害者眾多，獲報後由刑事局偵八大隊偵二隊、內埔分局偵查隊共組專案小組，報請屏東地檢署謙股檢察官指揮偵辦。

    警方清查計有26名被害人受騙，犯嫌是以投資「刷卡換現金」的話術，投資每單位為1萬8000元，以15天為一期，每期可獲利600到1100元不等的利潤，換算年息80%至146%不等，吸引不特定民眾投資，有部分被害人投資金額達上千萬元，經統計該集團經手的詐騙吸金金額達6億2千萬。

    案經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2,800筆涉案金流及相關稅務資料，鎖定詐欺集團成員使用的匯款帳戶後，由檢察官指揮同步搜索、拘提行動，查扣張姓主嫌所持有精品包1批（價值約300萬元）、自小客車1部、現金 40萬元等證物，張嫌經檢察官複訊後由屏東地院裁定羈押禁見。

    專案小組搜索時，發現張嫌持有之精品包、飾品等多係辨識度高的「經典款」，精品可以保值，還可以轉賣變現，另避免相關犯嫌脫產卸責，向院方聲請扣押裁定、扣押張嫌等人分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處，共計5,600萬元。

    詐欺吸金手法及話術不斷進化，舉凡建築建案、線上博弈、虛擬貨幣等均可作為吸金話術的標的，「低風險、高報酬」的投資通常有詐，民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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