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    花蓮又一警倒下 裝葉克膜搶救中

    鐵警花蓮分局外觀。（記者王峻祺攝）

    鐵警花蓮分局外觀。（記者王峻祺攝）

    2021/01/11 13:01

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮9日才剛發生49歲蕭姓警員值勤追捕嫌犯突倒地休克不治憾事。今又有1名同齡的林姓鐵路警察，清晨在家休息時，被妻子發現抽搐異狀送醫，目前情況危急，裝上葉克膜在加護病房搶救中。警政署鐵路警察局花蓮分局長鄭家昇證實，林員平時身體狀況良好，看不出異樣，接獲通報後同仁相當訝異，期望他盡快恢復健康，早日歸隊。

    鄭家昇說，49歲林姓員警，為原住民，家住吉安鄉，自台北調回花蓮後，曾任花蓮、吉安警分局警員，去年初才轉調鐵警服務，從警資歷約有30年，今晨被妻子發現抽搐後通報119送慈濟醫院搶救，目前人仍然昏迷，已裝葉克膜在加護病房搶救觀察。

    他說，林員目前是剛到鐵警花蓮分局和平派出所服務，主要工作內容為勤務、值班及護車，清晨事發時是「勤餘時間」，也就是勤務以外的時間，平常身體狀況良好，看不出任何異樣，同仁得知他送醫均相當訝異，希望能盡快清醒、恢復健康。

    花蓮縣玉里警分局49歲蕭姓員警，9日上午在天寒中追著偷割檳榔的貨車，跑了100公尺後突倒地休克，送醫搶救不治；事隔3日，同樣49歲的鐵路警察林姓警員，則是在勤餘時間，於家中被發現抽搐昏迷送醫，目前仍在搶救中。

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