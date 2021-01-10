為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台北市酒店爆鬥毆 起因僅酒後走廊互看不順眼

    警方快打部隊到場壓制。（記者王冠仁翻攝）

    警方快打部隊到場壓制。（記者王冠仁翻攝）

    2021/01/10 20:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕23歲張姓男子跟朋友今天凌晨前往台北市林森北路酒店喝酒狂歡，他疑似要離開酒店時在店內走道與44歲林姓男子互看不順眼，雙方一言不合爆發衝突。張姓男子找來2名朋友助陣，林姓男子單槍匹馬應付，雙方打得不可開交；轄區警方獲報出動快打部隊到場壓制，並將雙方一同喝酒的24人都帶回派出所，警方最後將張姓男子與2名友人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，林姓男子則依社會秩序維護法裁處。

    警方調查，今天凌晨4時許，台北市林森北路一家酒店爆發鬥毆事件，張姓男子要離開時，與同樣也要離開的林姓男子在走道上相遇，雙方酒後情緒失控、互看不順眼而爆發衝突。

    張由包廂內呼叫2名友人前來助陣，林則單槍匹馬上陣，雙方在走道上大打出手。雙方在各自包廂內的友人也聞聲出來察看，店家發現情況失控、嚇得報警，場面一度陷入混亂。

    幸虧轄區警方啟動快打部隊，員警火速到場壓制，除了將動手的林、張等人帶回派出所，警方為求慎重，也將雙方的朋友共24人全數帶回派出所釐清。

    警方說，張與2名朋友以及林男，手部、臉部有部分擦挫傷，但傷勢都無大礙，他們雖然事後不願提告，但警方認定張與2名朋友涉犯聚眾鬥毆罪，將他們送辦；林則因為朋友只有「看戲」，動手的只有他一人，因此將他依違反社維法裁處。

    ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南地院外糾眾滋事GG了 檢警逮7人送辦
    2021/01/07 11:42

    台南地院外糾眾滋事GG了 檢警逮7人送辦
    「大聲三小」釣蝦場互嗆變鬥毆 警壓制帶回8人送辦
    2021/01/04 00:40

    「大聲三小」釣蝦場互嗆變鬥毆 警壓制帶回8人送辦

    最有東京味的台北 中山北路最值得等候的一席
    跨年夜酒客互看不順眼 街頭大打出手
    2021/01/01 14:34

    跨年夜酒客互看不順眼 街頭大打出手
    鄰居澆花滴水積怨 高雄鳳山聚眾鬥毆2傷警方帶回3人
    2020/12/28 22:35

    鄰居澆花滴水積怨 高雄鳳山聚眾鬥毆2傷警方帶回3人
    不滿女友遭鹹豬手 一中商圈2店家街頭對陣互噴辣椒水
    2020/11/15 12:59

    不滿女友遭鹹豬手 一中商圈2店家街頭對陣互噴辣椒水
    社會今日熱門
    男赴果園工作遲遲未歸 家屬尋人半路發現車子竟已成焦屍
    2021/01/09 21:40

    男赴果園工作遲遲未歸 家屬尋人半路發現車子竟已成焦屍

    1/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中
    2021/01/09 22:29

    1/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    碧潭吊橋驚傳女子落水 拉上岸一度命危送醫急救
    2021/01/09 21:36

    碧潭吊橋驚傳女子落水 拉上岸一度命危送醫急救

    冷風中幫瘦小阿嬤推資收車 暖警帥回：沒什麼 應該的
    2021/01/09 23:45

    冷風中幫瘦小阿嬤推資收車 暖警帥回：沒什麼 應該的

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播