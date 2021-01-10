台北市酒店爆鬥毆 起因僅酒後走廊互看不順眼

警方快打部隊到場壓制。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/10 20:20

〔記者王冠仁／台北報導〕23歲張姓男子跟朋友今天凌晨前往台北市林森北路酒店喝酒狂歡，他疑似要離開酒店時在店內走道與44歲林姓男子互看不順眼，雙方一言不合爆發衝突。張姓男子找來2名朋友助陣，林姓男子單槍匹馬應付，雙方打得不可開交；轄區警方獲報出動快打部隊到場壓制，並將雙方一同喝酒的24人都帶回派出所，警方最後將張姓男子與2名友人依聚眾鬥毆罪嫌送辦，林姓男子則依社會秩序維護法裁處。

警方調查，今天凌晨4時許，台北市林森北路一家酒店爆發鬥毆事件，張姓男子要離開時，與同樣也要離開的林姓男子在走道上相遇，雙方酒後情緒失控、互看不順眼而爆發衝突。

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張由包廂內呼叫2名友人前來助陣，林則單槍匹馬上陣，雙方在走道上大打出手。雙方在各自包廂內的友人也聞聲出來察看，店家發現情況失控、嚇得報警，場面一度陷入混亂。

幸虧轄區警方啟動快打部隊，員警火速到場壓制，除了將動手的林、張等人帶回派出所，警方為求慎重，也將雙方的朋友共24人全數帶回派出所釐清。

警方說，張與2名朋友以及林男，手部、臉部有部分擦挫傷，但傷勢都無大礙，他們雖然事後不願提告，但警方認定張與2名朋友涉犯聚眾鬥毆罪，將他們送辦；林則因為朋友只有「看戲」，動手的只有他一人，因此將他依違反社維法裁處。

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