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通姦除罪化前 手機基地台為證難告贏

在刑法的通姦罪尚未除罪化之前，法官對刑事通姦罪的成立要件，是要能證明「性器官結合」，且蒐證過程不能違法，故如果只拿手機的基地台位置高度重疊當證據，幾乎不可能告贏。（資料照）

在刑法的通姦罪尚未除罪化之前，法官對刑事通姦罪的成立要件，是要能證明「性器官結合」，且蒐證過程不能違法，故如果只拿手機的基地台位置高度重疊當證據，幾乎不可能告贏。（資料照）

2024/04/05 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕在刑法的通姦罪尚未除罪化之前，刑事判決有罪的證據認定很嚴格，須有「性器官結合」的證據，雖然未必要「抓姦在床」，但也要有足以證明兩人有性關係的強力證據，例如衛生紙採集到男女二人的基因；相對來看，民事的認定就比較寬鬆，縱使無法證明有性關係，但如果手牽手看夕陽、親吻等，只要法官認為二人的互動，逾越一般男女社交禮儀分際，就可能認定侵害配偶權而判決賠償。

刑事判有罪 證據認定嚴格

法官對刑事通姦罪的成立要件，是要能證明「性器官結合」，且蒐證過程不能違法，故如果只拿手機的基地台位置高度重疊當證據，幾乎不可能告贏，即使有男女二人投宿旅館過夜的證據，也不一定能告贏。

台中地院有一例，莊姓男子與花姓女子上床，莊男之妻與徵信社人員闖入花女住處蒐證（抓猴），拍到二人全裸畫面，法官卻判莊男與花女無罪，理由包括沒有拍到性器官結合畫面，影片只能證明「二人全裸在床上」；此外還認為，入侵民宅非法蒐證之惡，比通姦的惡更嚴重，法官不接受違法取得的證據（全裸影片）。

至於寬鬆許多的民事官司，法官會根據不同的侵害程度，做出不同程度的賠償。比如一名已婚男子，與昔日學妹在海邊牽手看夕陽，髮妻提起侵害配偶權之訴，該男子與學妹異口同聲說，兩人無戀情、無性行為，法官仍認為牽手看夕陽之舉宛如情侶，依社會一般人的通念，已逾越普通朋友的交往分際，判決本案須賠償。

台中地院另有一件判決，已婚吳姓女護理師，傳自己裸體影片給人夫何男觀賞，被何男之妻發現提告，吳女宣稱影片是忘記關閉電腦鏡頭而誤拍誤傳，兩人並無曖昧；但法官認為，雖無證據顯示兩人有性關係，但吳女傳裸體影片的行為，逾越普通男女交往分際，判決吳女賠償十萬元。

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