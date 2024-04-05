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憑手機通聯基地台重疊7天／人妻告小三偷生子 贏了

黃男與施女二人手機通聯的基地台位置多次高度重疊；法官採納人妻林女的主張，認定「絕對不是巧合」，判施女應賠償林女四十萬元。（示意圖，資料照）

黃男與施女二人手機通聯的基地台位置多次高度重疊；法官採納人妻林女的主張，認定「絕對不是巧合」，判施女應賠償林女四十萬元。（示意圖，資料照）

2024/04/05 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕罕見！林姓女子與施姓女子曾是好友，施女卻與林女的黃姓丈夫有染，疑還生下女兒，林女怒告施女索賠八十萬元，但提出的證據，不是常見的徵信社跟拍照片、或是黃男等相關人的手機對話訊息，而是黃男與施女二人手機通聯的基地台位置多次高度重疊；法官檢視證據後，採納林女的主張，認定「絕對不是巧合」，相關證據足以證明二人同居、出遊，甚至黃男連續七天陪伴住院生產的施女，依此宣判施女應賠償林女四十萬元。

法官認定絕對不是巧合

林女與施女曾一起投資房地產，後來林女向台中地方法院提告主張，從事保險業的施女，與她的丈夫黃男有婚外情，兩人還生下女兒，而她一直到施女的阿姨告知她，才知道上述醜事，證據則是黃男與施女的手機通聯基地台位置，長時間相同（重疊）或緊鄰（兩人在同一位置，但其中一人跳至緊鄰的另一處基地台）。

林女主張施女侵害配偶權，破壞她的婚姻，應賠償八十萬元。施女答辯說，她與黃男是普通朋友，林女對黃男的實際位置掌握不精準，進而延伸解讀為二人有染，這是毫無根據的猜想；施女無法否認黃男陪同住院，不過她稱，因為她無親友陪伴生產，情急下，才委請黃男陪同，不能以此證明二人有染。

可證明人夫同居、陪產

台中地院勘驗兩人手機基地台位置，發現確實長時間密集重疊，例如二○二二年十一月七日夜間至八日上午，二人手機訊號同時出現於台中市一處基地台，八日下午至晚間，又同時出現於新竹縣、台北市、桃園市與新竹市同一處或緊鄰的基地台，二人的手機位置並於深夜回到中市的基地台。

判小三應賠人妻40萬元

此外，二○二三年二月七日至十四日，二人手機大部分的基地台位置，都是彰化縣員林市某處樓頂，此基地台就在施女生產的診所旁。法官認為，以上情況絕非巧合，足以證明兩人晚上同居、白天共同出遊，以及黃男陪伴住院生產的施女七天；診所的紀錄也顯示，黃男用「家屬」及「留宿陪伴人」身分陪產。

法官綜合證據認定，林女指控施女與黃男育有女兒之說可採信，判決施女應賠償林女四十萬，可上訴。

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