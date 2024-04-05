11歲女童忍到17歲 揭母男友性侵

彰化一男子與單親媽媽交往，卻利用她外出機會，強迫其女兒為他口交。彰化地院審理，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處男子有期徒刑8年6月。（示意圖，資料照）

2024/04/05 05:30

母曾目睹 不了了之

〔記者陳冠備、林良哲／彰化報導〕彰化縣一名男子與單親媽媽交往，卻利用同居女友外出機會，強迫其時年十一歲、就讀國小的女兒口交，沒想到女友得知後竟稱「告來告去很麻煩」，最後未提告；受害女童忍了六年，十七歲時終於鼓起勇氣告訴社工她遭到性侵害，並訴苦說：「媽媽戀愛腦，不保護女兒！」彰化地院依強制性交罪將該名男子判刑八年六月。

17歲鼓起勇氣求助社工

判決書指出，單親媽與男子從二○一七年交往，兩人交往時，男子會趁女友出門時，要求女友的女兒為其口交，直到某日女友採買回家撞見，大聲喝止，男子才停止。

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二○二三年，受害女童年滿十七歲，知道自己當年遭到性侵害，加上母親已與該名男子分手，決定不再隱忍，因此跟社工吐露此事。

受害人表示，當時她年紀小，不知道該如何拒絕，只能乖乖聽話，但她曾經跟媽媽說「叔叔很變態」。

受害人說，長大之後慢慢了解，向社工姐姐訴苦，媽媽當時沒有保護她，認為媽媽是被愛衝昏頭，根本是「戀愛腦」。

單親媽表示，她後來雖目睹此事，但因和男友繼續交往中，沒有要對男方提告，認為告來告去很麻煩。被告男子則辯稱，自己沒有強迫女童口交，未違反性自主意願。

變態叔叔判刑8年半

法官認為，被告為滿足性慾，嚴重傷害未成年人的身心正常發展，審酌雙方未能和解，依「對未滿十四歲之女子犯強制性交」罪，判男子八年六月徒刑。

戀愛腦（lovestruck）的英文原意為「被愛情衝昏頭腦的」，主要是指在戀愛過程中，把全部的關注和心思都放在對方身上，寧願犧牲自己，也要處處討好、迎合對方。

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