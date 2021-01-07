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    台南地院外糾眾滋事GG了 檢警逮7人送辦

    台南市刑大將在台南地院、派出所外聚眾滋事的王姓主嫌為首的犯罪集團，移請台南地檢署偵辦。（圖由南市刑大提供）

    台南市刑大將在台南地院、派出所外聚眾滋事的王姓主嫌為首的犯罪集團，移請台南地檢署偵辦。（圖由南市刑大提供）

    2021/01/07 11:42

    〔記者楊金城／台南報導〕上月24日台南地方法院發生台中、台南兩派道上兄弟在法庭外鬥毆案件，引發在地院及育平派出所外有20多人聚眾滋擾，事後又衍生台南小弟到台中開槍為大哥洩憤，台南市刑警大隊、第四警分局昨（6日）晚就台南一方展開掃蕩，同步拘提、傳喚以王姓主嫌為首的犯罪集團，依妨害秩序等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

    警方調查，台中蕭姓男子及台南陳姓男子兩人因債務糾紛，在台南地院開民事庭，開完走出法庭後引發肢體推擠衝突，出了地院又鬥毆。

    因台南一方受傷，遂聯繫王姓主嫌前來關心，未料王男過於激動，為了大哥號召多名男子前來法院外聚集叫囂，當時約有20多人，第四分局調派支援警力處置得宜，未衍生衝突。

    但王姓主嫌仍未罷休，轉移至育平派出所外等候不願離去，最後在第四分局將台中一方依聚眾鬥毆罪嫌移請偵辦後，風波暫息，沒想到台南又有小弟跑到台中開槍為大哥出氣。

    因不法分子在司法機關外糾眾聚集，視公權力為無物，已嚴重違反公共秩序。案經台南、台中地檢署聯合指揮南市刑事警察大隊、第四分局及台中大雅分局組成專案小組進行偵查。

    專案小組鎖定台南一方的王姓主嫌及其集團成員身分後，昨晚帶回王姓主嫌等7人，並查扣手機等物，全案在今天先行將涉案人等移請地檢署偵辦，並將持續追查台中一方。

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