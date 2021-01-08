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    男男戀變調 他半夜全身黑裝縱火燒屋被判8年半

    陳男不滿被甩，涉嫌變裝縱火報復，被高雄高分院判重刑。（資料照）

    陳男不滿被甩，涉嫌變裝縱火報復，被高雄高分院判重刑。（資料照）

    2021/01/08 07:48

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市同性伴侶陳男不滿分手，竟前往蔡男住處自殘，甚至租屋在他家後方，半夜身著都是黑色的連身衣、口罩、手套及布鞋等，潛入他放火，被高雄高分院依公共危險罪，判處有期徒刑8年6月，並認為犯罪情節重大，裁定延押2個月。

    判決書指出，2019年9月30日，蔡表明不欲與陳男交往後，陳認為蔡家人從中作梗且蔡有所欺瞞，屢屢以復合結婚或索討交往期間贈送物品為由，前往蔡位於林園區住處要求見面，甚而當場自殘。

    蔡後來更換手機號碼，徹底斷絕聯絡後，陳男乃於同年11月中旬，承租位於蔡住家後方的大樓房屋，並購買木炭、汽油等物，甚至多次變裝後步行前往蔡家附近勘察地形，及了解其家人作息。

    2020年元旦凌晨，身著黑色連身衣、黑色口罩、黑色手套及黑色布鞋，攜帶汽油等物，自承租房屋樓梯間，攀爬至窗外，沿鄰近屋頂等處而行，抵達蔡住家屋頂，再沿該處懸掛在外招牌，向下攀爬，自3樓窗戶侵入蔡家佛堂，並從3樓樓梯行走至1樓，除沿路潑灑汽油外，並挑選瓦斯桶、機車、木製家具、書籍堆放處，與布製床鋪等高度易燃危險地點，置放大量汽油並堆疊酒精塊、木炭等。

    後因蔡男在1樓祖父起床如廁，陳見狀唯恐事跡敗露，立即朝樓上逃竄，並在2、3樓樓以打火機燃酒精塊後，自該處頂樓隔鄰屋頂往下跳，經防火巷逃離現場。

    陳男指稱，當天要去那邊輕生，不知道為甚麼就起火﹔辯護律師並說，被告罹患思覺失調症等疾病，要求不罰或減輕其刑。

    合議庭法官依據凱旋醫院鑑定報告，認為被告行為時，沒有精神障礙或其他心智缺陷，所辯不足採，判處重刑，可上訴。

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