印度教寺廟遭縱火破壞 巴基斯坦警方連夜逮捕至少31人

巴基斯坦一處印度教寺廟本週遭到激進人士破壞、縱火，警方逮捕至少31人。圖為印度教示威者。（歐新社）

2021/01/01 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦一處印度教寺廟本週遭到激進人士破壞、縱火，引發人權運動家和當地少數印度教團體的譴責，官員12月31日表示，巴基斯坦警方在夜間的突襲行動中，逮捕至少31人。

綜合外媒報導，巴基斯坦開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa province）西北部的城鎮喀拉克（Karak）的一處印度教寺廟週三遭到破壞，當地警方表示，夜晚的行動共拘捕31人，預計將進行更多突襲行動。地區警察局長可汗（Irfanullah Khan）表示，作為整修的一部分，當局已計畫擴增該寺廟，此舉疑似引發當地民眾的不滿。據報導，印度教徒在巴基斯坦2億人口中佔不到2%。

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根據目擊者和警方表示，這次的攻擊事件，由巴基斯坦政黨「伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam party）」、當地神職人員和支持者所發起。巴基斯坦宗教事務部長（Noorul Haq Qadri）怒批攻擊行動是破壞宗教和諧的陰謀，推文強調，伊斯蘭教禁止對少數民族宗教團體的禮拜場所進行襲擊。保護少數民族的宗教自由是國家宗教、憲法、義務責任。

這次的攻擊事件激起印度教團體的怒火，大約百人在巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）發起示威，其中也包括議員庫馬爾（Ramesh Kumar）。庫馬爾表示，政府已保證將重建廟宇，並逮捕涉案者。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也承諾，將採取依竊措施，保護少數民族和宗教禮拜場所。

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