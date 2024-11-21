「假律師」替企業打官司被當庭揭穿 判刑4月

江姓男子畢業於大學法律系但沒拿到律師執照，2度替同企業打官司，當庭被法官戳破假律師身分，被桃園地院判刑4月徒刑。（資料照）

2024/11/21 16:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲江姓男子畢業於大學法律系但未取得律師資格，卻2度詐得桃園市某企業委任協助打官司，開庭時法官察覺江男身分有異，戳破他假律師身分，桃園地院近日以違反律師法，判處江男有期徒刑4月，如易科罰金以每日1000元折算。

江男明知自己沒有律師資格，2021年7月間，先是向桃園市某企業收取3萬9800元酬勞，替該公司與另1間公司所發生的民事確認僱傭關係糾紛官司擔任訴訟代理人，負責寫訴狀、出庭並應對法院，當時江男身分未被揭穿，隔年5月又向同間公司收取2萬元酬金，協助處理與另間公司的不當得利糾紛案，承審法官當庭察覺江男律師身分有異，委託江男的公司才知自己遇到假律師，江男今年5月被桃園地檢署起訴並移審桃園地院。

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江男承認自己沒有律師證書，卻陸續收取金錢替某公司擔任訴訟代理人、撰寫書狀，並預備為其撰寫起訴狀對他人主張權利，但也辯稱自己是要就任該公司法務，所收的金錢是預收裁判費，法官從相關證人證詞認為，江男說詞無可採信，犯行勘以認定，並審酌其行為破壞司法威信、損害司法人員形象，且他畢業於大學法律系，具有高於一般人的法律知識，所為尤屬不該，加上犯後始終矯飾卸責、態度極差，兼衡犯罪動機、目的、手段及學歷，審結依違反律師法判處他有期徒刑4月，可上訴。

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