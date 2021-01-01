佛堂縱火害7命 醫生子判死露詭笑

曾文彥前年縱火後，自行打電話向警方報案，但警方抵達現場時，他卻想逃跑，最後仍被警方壓制，雙腳有輕微擦傷。（資料照，記者萬于甄攝）

2021/01/01 05:30

對媒體舉小拇指冷笑

〔記者王捷／台南報導〕去年最後一個死刑判決！22歲男子曾文彥前年犯下縱火案，燒毀曾經收容他的台南市玉井區真理佛堂前輩堂，導致7人死亡，死者包括曾帶他去佛堂輔導的法官親屬；台南地院昨依殺人罪判決曾男死刑，曾男聆判，竟在法庭上對著媒體高舉小拇指露出詭異冷笑，宣判後還押看守所。院方指出，曾文彥在審判過程的態度，也對犯下本案顯露不在乎的神情，甚至得意洋洋，絲毫沒有悔過的意思。

犯案不在乎 得意洋洋

台南地院指出，曾文彥自稱是自首，以為能獲減刑，但他的行為與態度不是真心悔悟，不符合刑法62條的自首減刑。院方說，曾文彥有4點符合兩公約「最嚴重的罪行」，一是受害者與他無仇恨，二是有7人因此死亡，三是法官認定他再犯率高，四是教化矯正的可能性低。

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南院被詢及將曾男判處死刑，在司法界是否承受壓力？院方表示，他犯下如此泯滅人性的罪行，「若不判死，院方才有壓力」。

南院指出，審理過程中，合議庭傳喚醫師作鑑定證人，認為曾文彥沒有精神方面疾病，也沒有智力上缺陷，但是有反社會人格，依精神衛生法，曾文彥的人格特質難以治癒，因此也無法以刑法19條免刑。

判死符合比例原則

院方說，過去新竹發生男子彭建源縱火燒死5人，最高法院判處死刑，鄭捷案也判處死刑；而曾文彥縱火燒死7人，且7人都與他沒有仇恨，判死符合比例原則。

曾文彥國中畢業後未再升學，常在地方鬧事，是當地頭痛人物，後來在少年法庭認識法官謝瑞龍，謝將曾文彥安排進佛堂，希望感化他。但曾男不斷與同住者起衝突和破壞佛堂，佛堂只好請他離開；後來父母不願再給他資助，他想回佛堂，遭拒後竟憤而報復，前年12月14日到加油站買了2桶汽油，深夜搭計程車到佛堂縱火，造成7死2傷。

曾文彥前年縱火後，自行打電話向警方報案，但警方抵達現場時，他卻想逃跑，最後仍被警方壓制，雙腳有輕微擦傷。 （資料照，記者萬于甄攝）

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