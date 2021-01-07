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    獨家》扯！製藥廠疑漠視主管長期性騷 受害女員工反遭記過

    去年T女為了蒐證魏男（右）性騷事證，私帶手機入廠雖果然拍到魏男的不雅照，但也被公司記小過處分。（資料照，圖由T女提供）

    去年T女為了蒐證魏男（右）性騷事證，私帶手機入廠雖果然拍到魏男的不雅照，但也被公司記小過處分。（資料照，圖由T女提供）

    2021/01/07 23:48

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕本報去年11月初獨家披露國內某老字號GMP藥廠，被控涉嫌漠視女同仁疑似遭直屬魏姓股長長期性騷擾案，新竹縣政府勞工處調查屬實，依違反性別平等工作法裁罰藥廠20萬，並將公布藥廠和負責人名稱，卻再發現業者竟對因申訴性騷無果而私帶手機入廠蒐證的同仁T女記小過懲處。勞工處已發文要求藥廠撤銷，否則將再依同法另外開罰。

    這家製藥廠詹姓副總經理說，性騷事件疑點重重且已進入司法程序，他們期待司法還原真相，不論性騷真假，時任股長的魏姓同事已先被記一大過調離原工作區域，以保護2名申訴人。

    至於申訴人T女私帶手機進廠違反公司內規，所以他們不會撤銷小過處分。何況當初受理T、S女口頭申訴的課長聲稱，他當下也曾口頭詢問她們是否願被「改派」其他區工作，但被拒。因此在司法結果出爐前，基於保護公司商譽，他們不排除對縣府的懲處進行訴願。

    縣府勞工處表示，本案對很多企業主是個借鏡，因為作為雇主，只要收到同仁在職場上有被性騷的申訴，不論口頭或書面統統都要積極處理且作成書面記錄。

    否則一旦被查獲雇主有「知悉性騷擾情形卻沒有採取立即有效的糾正及補救措施」時，就有違反性平法之虞，面臨10萬到50萬元不等的罰鍰，以及公司和負責人名字要被公布的難堪處境。

    勞工處表示，這家製藥廠接受調查時強調申訴人只用口頭、沒有用書面申訴，這是推卸責任的說法。

    該處經受理當事人申訴、派員進廠調查、召開新竹縣就業歧視評議委員會開會，決議認定藥廠確實違反了性平法的第13條第2項等，所以罰新台幣20萬元，並將依法公布公司和負責人名稱，以殺雞儆猴。

    原則上業者享有30天內的訴願權，否則本月底以前必須繳清罰款，縣府排定下個月將公布藥廠及其負責人名稱。

    至於T女私帶手機進入工廠蒐證，縣府認定她是因申訴無果、求助無門之故，業者前述的處分屬於性平法第36條所指的「不利處分」，如果不撤銷，勞工處還會再依同法第38條繼續對業者開罰，直到業者改善為止。

    本案是去年11月初前述藥廠時任46歲魏姓股長被控，7年來涉嫌藉勢，上班時對所屬謝、曾2女性騷擾甚至猥褻。被害人S和T女說，魏男先用淫言穢語、講述夫妻房事等羞辱她們，還替2人標價喊謝500曾300邀3P。她們4度向主管申訴都被以「沒有證據」打發，魏男色膽因此養肥，開始襲胸、拍臀、撈下體等，上月中在作業區甚至脫褲、溜鳥意圖猥褻謝女，荒誕行徑被曾女緊急取出「偷渡」進廠的手機拍下，才握得證據報案提告。

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