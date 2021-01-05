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    失聯蘇澳漁船尋獲但未見10船員 漁業署：海象許可將登船確認安危

    失聯的蘇澳籍「永裕興18號」漁船，美方派出定翼機協尋尋獲，發現漁船駕駛艙損毀嚴重，船上未見人員活動。（讀者提供）

    失聯的蘇澳籍「永裕興18號」漁船，美方派出定翼機協尋尋獲，發現漁船駕駛艙損毀嚴重，船上未見人員活動。（讀者提供）

    2021/01/05 17:10

    〔記者簡惠茹、洪定宏／台北報導〕我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船去年12月30日起於太平洋公海失聯，美方至今已派出11架定翼機協尋，發現永裕興18號駕駛艙損毀嚴重，船上未見人員活動，也無發現救生艇。農委會漁業署說，已協調鄰近友船趕往該海域協助救援，如果海象許可，將登船確認人員安危。

    漁業署說，蘇澳籍「永裕興18號」漁船是赴太平洋海域作業的鮪釣漁船，船全長29.6公尺，船噸位99噸，船上包括1名台籍船員及9名印尼籍船員，合計10名船員，該船於去年9月26日於我國南方澳漁港出海赴北太平洋作業，船主於去年12月30日起無法與船上人員取得聯繫，漁船的船位回報器（VMS）也在1月2日10點左右距美國夏威夷中途島東北方606浬處斷訊。

    漁業署指出，漁業署漁業監控中心接獲「永裕興18號」船主通報後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請鄰近國家搜救單位協助搜尋，同時協調失聯地點附近船舶到場協尋，美國檀香山搜救中心今天再派出定翼機繞行觀察，仍未見有人員活動，因海況不佳，美方無法登船，定翼機已在附近投擲2支定位電子浮標以便確認船體位置。

    此外，漁業署說，目前有4艘我國籍漁船也在鄰近海域投入協助搜索工作，漁業署署除與經營者、船長家屬保持聯繫轉知搜救狀況，也透過外交管道及船員仲介聯繫受僱「永」船非我國籍船員的家屬。

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