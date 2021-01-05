為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    整船捕魚郎失聯／老船長捕魚半世紀 原訂上岸過個好年

    位置圖

    位置圖

    2021/01/05 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船永裕興18號，在太平洋中途島海域失聯，美國定翼機找到受損的漁船，但沒有63歲李姓船長及9名印尼漁工蹤影；李姓船長妻子、即漁船林姓船主，擔心丈夫安危，這幾天哭紅雙眼，祈求包括丈夫在內的所有船員都能平安歸來。

    聯絡不上丈夫 船長妻如熱鍋蟻

    事發之後，蘇澳區漁會理事長蔡源龍等人，到林姓船主家中探視慰問，承諾代為向漁業署及國搜中心反映，請求美國就近馳援，漁會也會通知經過事發海域的蘇澳籍漁船全力幫忙。

    蔡源龍轉述，林姓船主聯絡不上丈夫，急得像熱鍋上螞蟻，每天以淚洗面，漁會希望當地風浪變小後，附近友船趕到現場，了解究竟發生什麼事，再做後續處置。

    漁民出身的蔡源龍大嘆，漁民出海作業，與茫茫大海搏鬥，尤其遠洋漁船航行途中，如果遇上大浪，來不及進港避風，性命往往朝不保夕，祈求「永」船順利度過危機，10名船員平安回國過春節。

    「永」船的李姓船長是南方澳資深漁民，捕魚將近半世紀，每趟出海4、5個月，此趟作業原訂春節前回國，上岸過個好年，不料卻在遙遠的中途島海域失聯，讓家人焦急不已。

    鄰近作業台灣漁船 待命救援

    海巡署通知附近作業的一艘台灣漁船，前往「永」船發現海域一探究竟，因海浪太大難以成行，但已承諾隨時待命，另國搜中心也注意經過該處的他國船隻請求協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    PTT發文恐嚇血染跨年夜 刑事局高雄逮疑幕後藏鏡人
    2021/01/04 06:22

    PTT發文恐嚇血染跨年夜 刑事局高雄逮疑幕後藏鏡人

    台66線楊梅段遊覽車與5小客車追撞 玻璃碎成蜘蛛網
    2021/01/04 06:11

    台66線楊梅段遊覽車與5小客車追撞 玻璃碎成蜘蛛網 影片

    台南安南區民宅失火 1男臉灼嗆傷送醫
    2021/01/04 07:51

    台南安南區民宅失火 1男臉灼嗆傷送醫

    計程車載山老鼠被扣押 運將以罹癌回診、驗車到期兩度聲請發還均遭駁
    2021/01/04 08:37

    計程車載山老鼠被扣押 運將以罹癌回診、驗車到期兩度聲請發還均遭駁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播