整船捕魚郎失聯／老船長捕魚半世紀 原訂上岸過個好年

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2021/01/05 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳籍漁船永裕興18號，在太平洋中途島海域失聯，美國定翼機找到受損的漁船，但沒有63歲李姓船長及9名印尼漁工蹤影；李姓船長妻子、即漁船林姓船主，擔心丈夫安危，這幾天哭紅雙眼，祈求包括丈夫在內的所有船員都能平安歸來。

聯絡不上丈夫 船長妻如熱鍋蟻

事發之後，蘇澳區漁會理事長蔡源龍等人，到林姓船主家中探視慰問，承諾代為向漁業署及國搜中心反映，請求美國就近馳援，漁會也會通知經過事發海域的蘇澳籍漁船全力幫忙。

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蔡源龍轉述，林姓船主聯絡不上丈夫，急得像熱鍋上螞蟻，每天以淚洗面，漁會希望當地風浪變小後，附近友船趕到現場，了解究竟發生什麼事，再做後續處置。

漁民出身的蔡源龍大嘆，漁民出海作業，與茫茫大海搏鬥，尤其遠洋漁船航行途中，如果遇上大浪，來不及進港避風，性命往往朝不保夕，祈求「永」船順利度過危機，10名船員平安回國過春節。

「永」船的李姓船長是南方澳資深漁民，捕魚將近半世紀，每趟出海4、5個月，此趟作業原訂春節前回國，上岸過個好年，不料卻在遙遠的中途島海域失聯，讓家人焦急不已。

鄰近作業台灣漁船 待命救援

海巡署通知附近作業的一艘台灣漁船，前往「永」船發現海域一探究竟，因海浪太大難以成行，但已承諾隨時待命，另國搜中心也注意經過該處的他國船隻請求協助。

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