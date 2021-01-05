中途島海域蘇澳漁船10人下落不明 友船待命登船解謎團

蘇澳籍漁船永裕興18號中途島海域失聯，船上10名船員下落不明。（讀者提供）

2021/01/05 10:14

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇澳籍漁船「永裕興18號」在太平洋中途島海域失聯，漁船位置已被確認，但10名船員下落不明，當地海域風浪強勁，彷彿籠罩在暴風圈，船隻難以靠近，蘇澳籍友船金慶福66號在附近待命，隨時準備到場登船察看，解開船員是否仍在船上的謎團。

永裕興18號有1名台籍李姓船長、9名印尼漁工，上個月30日與岸上失聯，家屬元月1日向蘇澳區漁會漁業電台求助，美國定翼機元月2日在中途島海域協尋，發現「永」船船體，通知金慶福66號與另艘外籍船隻前往尋覓無所獲。

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美方昨天再度派定翼機搜尋，確認「永」船在北緯36度49分、西經172度25分，即中途島東北方600多浬處，經過定位拍照，研判船上沒有人員活動，漁業署請求鄰近海域作業的金慶福66號前去察看，「金」船船長回報，中途島海域浪高8公尺，宛如陷入暴風圈，漁船暫時無法航行，會視情況駛向「永」船一探究竟。

蘇澳地區漁界人士表示，金慶福66號距離永裕興18號約80浬，如果海象好轉，「金」船全速航行，最快12小時便可抵達「永」船所在位置，10名船員是否躲在船艙一切安好？或發生不測？真相便可水落石出。

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